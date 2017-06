Strandfest in Hüneggkurve

Wiederum laden am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni, 23 Vereine und Organisationen aus Hilterfingen und Hünibach zum traditionellen Strandfest im Bereich der Hüneggkurve in Hilterfingen ein. Besucherinnen und Besucher werden an Ständen, in Beizen und Bars mit Fisch, Fleisch und Wurstgrilladen, Spaghetti, Rosenchüechli, Käsbrätel, Fondue, Getränken und anderem mehr verwöhnt. Dazu gibt es Spiele und Spass für Kinder und Erwachsene. Eine Attraktion ist am Freitag die Wasserrettungshunde-Show.

Am Samstag um 14, 16, 18 und 20 Uhr tritt die Guggenmusik Thuner Seehüüler mit ihrem Unterhaltungsprogramm auf. Dazwischen um 15 Uhr die Gruppen Echo vom Stockhorn und Bärnbiet Örgeler, 16.30 Uhr Twirling-Club Sunshine, 17 Uhr die Schlossbärg Buremusig und um 19 Uhr die Gürbetaler Blaskapelle. Um 14, 17 und 20 Uhr ist zudem der Einsatz der Wasserrettungshunde geplant. Zwischen 16 und 21 Uhr werden Gästefahrten mit dem Solarschiff Schönbühl an-geboten. Dafür ist die Festplakette nötig.



Strandfest in Hilterfingen: Im Bereich der Hüneggkurve, 16. und 17. Juni. Eintritt frei. Das Festabzeichen zum Preis von 5 Franken berechtigt zu Gratisfahrten mit dem Shuttlebus zwischen Hünibach, Hilterfingen und Längenschachen sowie zu Gratisfahrten mit dem Solarschiff SS Schönbühl. (Berner Zeitung)