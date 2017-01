In Thun ist es am Dienstagnachmittag zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei mit.

Kurz nach 15.10 Uhr sei der Polizei gemeldet worden, dass es in Thun zu einem Unfall gekommen sei. Eine 18-jährige Autolenkerin sei auf der Burgstrasse vom Berntorkreisel in Richtung Lauitor unterwegs, als gleichzeitig eine 23-jährige Autolenkerin in entgegengesetzter Richtung fuhr. In der Nähe des Spielzeugmuseums kam es in der Folge zur Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Beim Unfall sei niemand verletzt worden. Die Burgstrasse musste für die Bergung der beiden Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können – darunter insbesondere ein Velolenker, der zum Unfallzeitpunkt auf der Burgstrasse fuhr – werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden. (ngg/pkb)