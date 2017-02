Tankstellenräuber flieht ohne Beute

Um etwa 7 Uhr am Sonntagmorgen hat ein Mann einen Tankstellenshop an der Gwattstrasse in Thun betreten und die Angestellte mit einem Teppichmesser bedroht. Er forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Weil sich jedoch die Kasse nicht öffnen liess, zog er unverrichteter Dinge wieder ab und floh in Richtung Stadtzentrum. Die Angestellte blieb unverletzt.

Am Montag hat die Kantonspolizei Bern einen Zeugenaufruf lanciert. Gemäss Personenbeschreibung handelt es sich bei dem Unbekannten um einen 25- bis 30-jährigen Mann. Er sei 1.70 bis 1.75 Meter gross und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine beige Kapuzenjacke, eine graue Strickmütze und Nike-Turnschuhe. Der Mann hatte einen schleppenden Gang und sprach gebrochen Deutsch.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zum Täter liefern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden. (mb/pkb)