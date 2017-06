Teuffenthal fehlen Steuereinnahmen

Nach mehreren Jahren mit positiven Jahresabschlüssen musste Finanzverwalterin Myrtha Berger der Gemeindeversammlung am Freitag eine defizitäre Rechnung 2016 präsentieren. Bei einem betrieblichen Aufwand von knapp 700 000 Franken schliesst der Gesamthaushalt mit einem Minus von rund 135 000 Franken. «Im Budget wurde von ähnlichen Zahlen ausgegangen», sagte Myrtha Berger im Teuffen­thaler Schützenhaus.

Entstanden sei der Fehlbetrag hauptsächlich aufgrund des neuen Rechnungsmodells HRM2. «Weil die Zahlungen an den kantonalen Lastenausgleich fortan in dem Jahr geleistet werden, in dem sie ­anfallen, und nicht mehr im ­Folgejahr wie bisher, führte dies zu einer einmaligen Doppel­belastung von 119 000 Franken», erklärte sie. Belastet hätten die Rechnung ausserdem die tendenziell sinkenden Einkommenssteuern.

Knapp eine Million auf der hohen Kante

Positiv hingegen wirkten sich die höheren Gebühreneinnahmen für Baubewilligungen sowie geringere Kosten beim Sach- und Betriebsaufwand aus, wie die ­Finanzverwalterin festhielt. Die kleine Landgemeinde verfügt nun über ein Eigenkapital von 995 000 Franken. Die 15 Stimmberechtigten (11,5 Prozent) winkten die Rechnung einstimmig durch und nahmen die Nach­kredite von gut 50 000 Franken zur Kenntnis. Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben von 46 300 Franken aus.

Neuer Wohnraum soll Leute anlocken

Im zweiten Traktandum der knapp einstündigen Versammlung wurde über den bevorstehenden Bau der neuen Wüeribrücke und die Strassenbelagsarbeiten durch den Kanton orientiert. Damit dem Bevölkerungsrückgang im Tal entgegengewirkt werden kann, forderte Gemeindepräsidentin Franziska Fuss ­erneut dazu auf, leer stehende Wohnungen zu vermieten und auf bestehenden Bauparzellen neuen Wohnraum zu schaffen. (Thuner Tagblatt)