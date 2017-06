Thun kann den Uferweg jetzt fertig bauen

Ozon-Grenzwerte: Stadtrat stimmt Dringlichkeit zu

Am Donnerstagabend hat der Stadtrat überdies der Dringlichkeit einer Interpellation in Sachen Ozonbelastung zugestimmt. Reto Kestenholz (Grüne) will vom Gemeinderat wissen, welche Massnahmen dieser angesichts der Tatsache, dass der Grenzwert in Thun bereits mehr als 70-mal überschritten wurde, ergriffen hat oder noch ergreifen wird.



Und er fragt den Gemeinderat an, ob sich dieser vorstellen könne, mit spontanen Aktionen wie ÖV-Vergünstigungen oder Velospot-Schnupperabos der «untragbaren Situation» entgegenzuwirken. Denn es dürfe nicht sein, dass diese einfach so hingenommen werde. don