Two Romans eröffneten neues Festival

Eine gehörige Portion Rock erwartete am Freitagabend die Besucherinnen und Besucher der Music Days Steffisburg auf dem Dorfplatz im Oberdorf. Die Ehre, das neue dreitägige Festival zu eröffnen, kam der Thuner Folk-Rock-Truppe The Two Romans zu. Später standen die Bands Panda Lux und Death by Chocolate auf der Bühne.

Der Verein Music Days hat sich auf die Fahne geschrieben, Leben auf den Dorfplatz zu bringen und das regionale Musikschaffen zu fördern (wir haben berichtet). So stehen heute und morgen unter anderen Gruppen wie Red Shoes, Club de Bombordo oder Another Me auf dem Programm. (gbs)