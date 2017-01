Uetendorf nicht mehr an der Spitze

«Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuernzahlen. Die Kenntnis aber häufig», sagte der deutsche Adlige und Bankier Amschel Mayer Rothschild (1744–1812). Auf unsere Zeit und unsere Region bezogen bedeutet dies: Wer keine Steueroptimierungstricks anwenden kann, hat immerhin die Möglichkeit, in eine Gemeinde mit einem tiefen Steuersatz zu ziehen. Wobei die ganzen Umzugskosten die Einsparungen locker übersteigen dürften.

Wer in den 41 Gemeinden der Region Thun wohnt und einen neuen Wohnsitz aufgrund des Steuersatzes ins Auge fasst, zieht entweder nach Wichtrach oder Jaberg. Sie weisen mit 1,49 den tiefsten Steuersatz auf, gefolgt von Heimberg mit 1,50. Auf der nächsten Position findet sich Uetendorf mit 1,52, das im vergangenen Jahr noch auf Rang 1 lag.

Die schlechten Finanzaussichten hatten den Gemeinderat zu einer Steuererhöhung um vier Hundertstel bewogen, was die Gemeindeversammlung durchwinkte. Eine weitere Gemeinde erhöhte den Steuersatz per 1. Januar 2017 ebenfalls: In Unterlangenegg steigt er auf 1,85 (+0,05).

Die Früchte der Fusion

In zwei Gemeinden dürften sich die Bürgerinnen und Bürger über eine Steuersenkung freuen: Uebeschi bleibt als fiskalisch teuerste Gemeinde zwar auf dem letzten Rang, doch sinkt der Steuersatz immerhin um einen ganzen Zehntel auf 2,0.

Auch Stocken-Höfen verzeichnet einen Rückgang: von 1,87 auf 1,79. Das wird insbesondere die Einwohner von Niederstocken freuen: Sie mussten nach der Fusion mit Oberstocken und Höfen per 1. Januar 2014 eine Steuererhöhung hinnehmen. Nun bezahlen sie erstmals seit der Fusion tiefere Steuern als zuvor.

Es fehlen mehr als 3 Millionen

Die Steuersätze der Gemeinden gehören zu den Kennzahlen der Budgets, welche die erwarteten Einkünfte und Ausgaben des nächsten Jahres einander gegenüberstellen. Wenn die Ausgaben höher sind, ist das Budget defizitär. Und das ist bei 25 von 41 ­Gemeinden der Fall, was einem Drittel entspricht. Die grössten Defizite werden in Heimberg (495'000 Franken), Buchholterberg (490'000 Franken) und Wichtrach (340'000 Franken) erwartet. Mit den kleinsten Fehlbeträgen rechnen Homberg (8300 Franken), Teuffenthal (9100 Franken) und Wattenwil (11'590 Franken).

Auch die folgenden Gemeinden werden in diesem Jahr voraussichtlich rote Zahlen schreiben: Burgistein, Eriz, Fahrni, Forst-Längenbühl, Gurzelen, Herbligen, Heiligenschwendi, Kiesen, Linden, Noflen, Oberlan­genegg, Pohlern, Reutigen, Schwendibach, Stocken-Höfen, Uetendorf, Unterlangenegg, Wachseldorn und Zwieselberg. Die Fehlbeträge in diesen 25 Gemeinden belaufen sich zusammen auf 3,234 Millionen Franken. (Berner Zeitung)