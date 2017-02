Umbruch bei Gyger Flachdachbau AG

Bereits per Anfang 2017 hat Hansueli Gyger, Inhaber der Gyger Flachdachbau AG, die Geschäftsleitung seinem langjährigen Mitarbeiter Michael Zysset übergeben. «Dieser ist seit 2008 im Betrieb und hat in den letzten Jahren die Ausführung koordiniert und in der Geschäftsleitung mitgewirkt», heisst es in einer Mitteilung der Firma. Der personelle Wechsel erfolgt zeitgleich mit dem Start ins Jubiläumsjahr «30 Jahre Gyger Flachdachbau AG».

Das Unternehmen wurde 1987 von Fritz Gyger gegründet und wuchs rasch. Fünf Jahre später trat Hansueli Gyger in die Fussstapfen des Vaters und wurde Hauptaktionär. Im Jahr 2000 übernahm Erwin Gyger die Contec AG, und nur vier Jahre später erfolgte mit der Übernahme der Flexobau AG in Heimberg, einer Spezialfirma für Abdichtungen aus Flüssigkunststoff, ein weiterer Wachstumsschritt. «Mit dem Neubau des Betriebsgebäudes im Jahr 2011 erlebt die Firma den vorläufigen Höhepunkt», heisst es in der Mitteilung weiter.

Heute beschäftigt die Firma 17 Mitarbeiter und einen Lehrling. Nun wird mit dem Wechsel des Geschäftsleiters auch das Unternehmen neu organisiert. Die Flexobau AG wurde wieder ausgegliedert und von Joel Büschlen bereits übernommen. Nach fünfundzwanzig Jahren an der Spitze der Unternehmung freue sich Hansueli Gyger auf die Veränderung und wolle sich persönlich neu orientieren. Er wird mit den Worten zitiert: «Ich beschreite neue Wege. Noch kenne ich nicht jeden Schritt, aber die Richtung ist klar. Ich freue mich auf die Veränderung, die mir das Leben bringen wird.» (egs)