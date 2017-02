Unikate, Sürprisen und Trouvaillen

«Aber ich hab noch kein Nilpferd!» protestiert ein kleiner Junge lautstark Richtung kopfschüttelnder Mutter unweit des Kuscheltier- und Wollestandes von Angela und Simon Stalder-Roth. Die handgestrickten Geschöpfe sehen aber auch zum Liebhaben aus, besonders jenes begehrte grauplüschige Nilpferd mit dickem Bauch.

Ein bezopftes Mädchen balanciert Kuchen und Eistee durch die Menschenmenge. Hunderte von kleinen und grossen Besucherinnen und Besuchern schieben sich an den über 50 Ständen vorbei, bleiben stehen, begutachten die Ware, feilschen ein wenig, oder bleiben zu einem kleinen Schwatz mit Freunden stehen.

Einen Katzensprung weiter bieten Schülerinnen des Gymnasiums Thun-Schadau Kostproben ihres selbst gemachten Sirups an. Von «Winterzauber» bis «Chai» reicht die Palette des erfolgreichen Schulprojekts. «Unseren Sirup bieten wir nicht nur hier an», erzählt die Sekunda-Schülerin nicht ohne Stolz: «Insgesamt haben wir schon 370 Flaschen verkauft!»

Magische Welten präsentiert Autor, Geschichtenerzähler und Illustrator Joachim Flach mit seinem Buch «Zipfelmützen und Drachenzacken» und fantasiereichen Postkarten gleich gegenüber. Ausgefallenes Grafikdesign von Carriebird.ch und filigrane Schmuckkreationen von Fa­bienne Gal bieten Trouvaillen für Menschen, die das Besondere suchen. Hier geht das Angebot über den klassischen Flohmarkt hinaus.

Im Lachensaal selbst beherrschen private Anbieterinnen und Anbieter die Szene. Eine junge Dame beeindruckt mit Indianerkopfschmuck hinter ihrem Stand mit Kleidung und Accessoires, der eines Häuptlings würdig ist. Einige Kinder haben sich ihrer Winterstiefel entledigt, rutschen über den Boden und spielen Versteckis zwischen den zahllosen Kleiderständern.

Das Motto «Ich & Du» scheinen die Flohmarktgäste wörtlich zu nehmen, denn dieser Markt wirkt wie ein fröhliches, Familientreffen. Familien und Freunde haben sich auf den Sitzgelegenheiten niedergelassen, um einen Kaffee zu trinken und einen Imbiss zu ­nehmen.

Vintage-Wohndeko im Shabbychic scheint auch in diesem Jahr beliebt zu sein. Oder darf es eine Langspielplatte von Elvis oder den Beatles sein? «Jedes Teil 5 Franken» oder «Märte erwünscht» ist an manchen Ständen zu lesen. Eine ganze Batterie von alten Zuckerdosen mit Goldrand, Blümchen oder schlicht weiss sticht ins Auge, und die Verkäuferin erklärt: «Die hat meine Tante gesammelt.»

Flankiert von Ständen mit gut erhaltener Secondhandware haben freche Stoffmäuse und herzige Spielhasen einen grossen Tisch erobert. «Schau mal, Mami, da liegt eine Maus im Himmelbett!», staunt eine kleine Besucherin. In einer Ecke haben sich die Musiker von Sisters Rodeo nieder­gelassen und untermalen die wuselige Atmosphäre mit Pop-Folk-Klängen aus Eigenkompositionen.

Kunstvoll bemalte Ostereier, Langenthaler Porzellan zu stolzen Preisen, silbriges Kaffeegeschirr oder neuwertige Stiefel – die Palette an sorgsam gepflegtem Trödel, Gebasteltem, Gebackenem und Genähtem ist so gross wie die nicht überschaubare Besucherzahl an diesem Flohmarkt. (Thuner Tagblatt)