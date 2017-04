Von Schloss zu Schloss zum Ritterschlag

Programmauswahl der Thunersee-Schlösser

Die Saison wird im Schloss Spiez am Karfreitag eröffnet. Am Ostermontag gibt es eine Ostereiersuche sowie echte Osterhasen rund ums Schloss. Eine Schlosstour für kleine und grosse Entdecker findet am 28. Mai statt. Zur Sonderausstellung «Ernst Kreidolf und die Alpen» gibt es ein Kinderkonzert am 14. Mai, Kunstateliers (27. Juli und 17. September) sowie eine interaktive Familienführung mit Theaterpädagogin Kathrin Brülhart am 20. August.



Das Schloss Oberhofen öffnet seine Tore am 14. Mai und bietet Kindern ein Rösslispiel, Glücksfischen und ein Kinderatelier sowie Gratiseintritt. Diese Saison werden neu an fünf Sonntagen öffentliche Führungen durchs Schloss organisiert, während derer sich Kinder im Verkleidungsatelier austoben dürfen. In einem Kinderzimmer stehen Kopfhörer zur Verfügung, über die verschiedene Märchen gehört werden können. Am 3. September findet ein Familientag zum Thema «Dienstboten und Herrschaften» statt. In den Schlössern Spiez und Oberhofen werden auf Wunsch Kindergeburtstage organisiert.



Das Schloss Thun ist seit Februar täglich geöffnet. Ein individueller Rundgang für kleine Besucher steht zur Verfügung. Ein Familienkonzert wird am 11. Juni gespielt, am 17. Juni und am 16. September finden unter dem Titel «Knätte und Chnuschte» Workshops zum Thema Ton und Form statt.



Wer für 30 Franken dem Kits-Club beitritt, geniesst freien Eintritt in alle drei Schlösser sowie weitere Vergünstigungen.(jzh)