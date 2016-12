Wechsel in der Chefetage

Genau vierzig Jahre hat Herbert Sonderegger die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft mitgeprägt. Gleich dreissig Jahre davon als Leiter der ­Generalagentur Thun. Mit dem Jahreswechsel geht seine Ära als Generalagent nun zu Ende. «Ich werde etwas kürzertreten und die Leitung der Agentur Thun in jüngere Hände übergeben», sagt der 63-Jährige.

Die Nachfolge des jahrzehntelangen Generalagenten tritt am 1. Januar 2017 Julian von Känel aus Oberhofen an. Der 31-jährige Familienvater ist eidgenössisch diplomierter Versicherungsfachmann und Betriebswirtschafter und seit 2015 bei der Mobiliar in Thun tätigt. Zuvor leitete er die Thuner Geschäftsstelle der Visana.

Stetig gewachsen

Unter der langjährigen Leitung von Herbert Sonderegger ist die Generalagentur Thun stetig gewachsen. «Als ich 1987 vom Emmental nach Thun wechselte, zählten wir 21 Mitarbeitende», erinnert sich der abtretende Generalagent. Zudem wurden damals sämtliche Versicherungspolicen von Hand oder mit der Maschine geschrieben.

Heute zählt die Thuner Agentur über dreissig Fachleute. Zudem werden drei Lernende ausgebildet, und die Karteikarten der Kunden sind längst einem modernen EDV-System gewichen. Angewachsen ist auch das Prämienvolumen. «Es hat sich fast vervierfacht», sagt Sonderegger.

Gründe für diese Entwicklung gebe es viele. So hat zum Beispiel die Zahl der zugelassenen Motorfahrzeuge stark zugenommen, weiter sei auch der Versicherungsbedarf in Sachen Vorsorge stark angestiegen wie auch Bedürfnisse im gesellschaftlichen Bereich. «Wer hätte vor zwanzig Jahren daran gedacht, ein Handy zu versichern», meint der scheidende Generalagent und schmunzelt.

Besonders in Erinnerung geblieben sind Herbert Sonder­egger die beiden Überschwemmungsereignisse 1999 und 2005 in Thun. «Da waren wir alle sehr gefordert, um rasch und unbürokratisch zu helfen», sagt er. In Zukunft wird Herbert Sonderegger bei der Mobiliar noch einige Projekte betreuen, aber auch etwas mehr Zeit fürs Reisen haben.

Für Nachfolger Julian von Känel ist indes klar: «Es ist mein Ziel, die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und den für die Kunden gewohnten Qualitätslevel hoch zu halten.» Dazu gehöre auch weiterhin die persönliche Betreuung vor Ort.

(Berner Zeitung)