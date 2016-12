Wieder eine Forstgruppe weniger

Holz ist der Schweizer Werkstoff und Energieträger par excellence: Er ist in grosser Menge vorhanden, CO2-neutral und wächst immer wieder nach. Bis tief in die Achtzigerjahre konnte man in der Schweiz mit Holz noch Geld verdienen.

Doch dann brach der Markt ein: Nach den Orkanen Viviane und Lothar war Holz in rauen Mengen vorhanden, was auf den Preis drückte. Negativ wirkten sich auch die Entwicklungen auf dem Weltmarkt aus, da die Schweiz mit Holz zu Dumpingpreisen überschwemmt wurde.

Wende erfolgte 1990

Diese Entwicklung ging auch am Gemeindeverband Obergurnigel alles andere als spurlos vorüber. In dieser Organisation sind die Gemeinden Forst-Längenbühl, Gurzelen, Seftigen, Thierachern, Uebeschi, Uetendorf und Uttigen vertreten, die im Obergurnigel (Gemeinde Riggisberg) seit 1865 rund 255 Hektaren Wald besitzen. «Während Jahrzehnten erzielten wir mit unserem Wald grosse ­Gewinne», sagt Verbandspräsident Alois Christen aus Uetendorf. «Doch ab 1990 begannen wir rote Zahlen zu schreiben.»

Dank neuen Betriebsstrukturen änderte sich dies aber wieder. Die Forstgruppe – bestehend aus Revierförster Markus Dummermuth, zwei Forstwarten und zwei Forstwarten in Ausbildung – übernahm vermehrt Aufträge von anderen Waldbesitzern. «Doch dabei handelte es sich häufig um Arbeiten im Tiefbaubereich, die mit dem Forst nicht mehr viel zu tun hatten», sagt Alois Christen. «Der Wald wurde zum Nebenbetrieb.»

Das führte bei den Verantwortlichen zu einem Gewissenskonflikt: «Wir können nicht eine Forstwartlehre anbieten, aber die Lehrlinge in einem anderen Gebiet einsetzen», erklärt Revierförster Dummermuth. Mehr Holz zu schlagen als bisher, sei auch keine Lösung gewesen: «Sonst gibt es im Gebiet des Gemeindeverbandes Obergurnigel bald keine Bäume mehr», warnte Dummermuth, als sich der Verbandsvorstand mit Strategien für die Zukunft auseinandersetzte.

Das wäre auch ökologisch nicht vertretbar, da fast die Hälfte als Teilreservat ausgeschieden wurde, weil es Lebensräume für Auerhuhn und Haselhuhn bildet und ein Standort für bedrohte Flechtenarten ist.

Den Wald einfach sich selber zu überlassen, sei ebenfalls keine Option gewesen, betonte Dummermuth weiter, da er im Quellgebiet der Gürbe eine wichtige Schutzfunktion vor Erdrutschen einnimmt.

«Schweren Herzens»

Gestützt auf ein Mitwirkungsverfahren mit verschiedenen Varianten, entschieden sich die Gemeindedelegierten, die Forstgruppe Ende 2016 aufzulösen. «Wir trafen den Entscheid schweren Herzens», hält Alois Christen fest. «Die beiden Lehrlinge konnten ihre Ausbildung zu Ende führen, das war uns sehr wichtig! Und die beiden Forstwarte fanden zum Glück rasch eine neue Stelle.»

Markus Dummermuth wird Revierförster bleiben und in dieser Funktion das künftige Vorgehen bei der Waldbewirtschaftung festlegen. Die eigentlichen Arbeiten im Wald wie Bäume fällen und abtransportieren werden privaten Unternehmen übertragen. Diese verfügen auch über die modernsten Arbeitsgeräte, welche sich der Gemeindeverband Obergurnigel nicht hätte leisten können.

Doch auch diese Massnahmen dürften nicht dazu ausreichen, wieder in die Gewinnzone zu ­gelangen. «Das jährliche Betriebsdefizit sollte künftig aber höchstens fünf Franken pro Einwohner betragen», verspricht Alois Christen. Dafür wird die Waldpflege nicht vernachlässigt, und die Öffentlichkeitsarbeit kann ausgebaut werden.

