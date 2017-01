«Wir sind kein Massenevent»

Im Rennbüro läuft etwas. OK-Mitglieder, Zivilschutzmitarbeiter, Sekretärinnen eilen in den Korridoren umher. Die Stimmung ist gelöst. Auch Urs Näpflin lacht an diesem Mittwochmorgen. Doch der OK-Präsident steht unter Druck. Die Wetterprognosen sind nicht so, wie sich die ­Organisatoren der Lauberhornrennen dies wünschen.

«Die Sache mit dem Wetter kennen wir langsam», sagt Näpflin. Man dürfe sich nicht nervös machen lassen. Dennoch tauscht er sich stündlich mit den Meteorologen aus. Am Donnerstag fallen zwei wichtige Entscheide: Am Vormittag wird festgelegt, ob die Abfahrt am Samstag und der Slalom am Sonntag durchgeführt wird oder umgekehrt. Und am Nachmittag wird entschieden, ob an der morgigen Super-Kombination der Slalomlauf vor der Abfahrt stattfindet.

Für den 57-jährigen Näpflin dauern die Vorbereitungsarbeiten für das Lauberhornrennen das ganze Jahr über. Entsprechend befindet er sich jetzt in der Phase des Feinschliffs, bereitet sich etwa auf diverse Speeches vor oder kümmert sich um ein paar kleinere Probleme und aktuelle Gemütserhitzer, beispielsweise den neuen Minisprung im Haneggschuss, den die Athleten einhellig ins Pfefferland wünschen, hinter dem Näpflin jedoch im Namen der Sicherheit für die Rennfahrer zu hundert Prozent stehen kann.

Operativ sei das Wochenende vollständig vorbereitet. «Es könnte mich heute unter den Zug ziehen, der Anlass würde ohne Änderungen stattfinden», witzelt er.

Und doch ist heuer alles anders als zuvor. Es ist das erste Lauberhornrennen seit dem Tod von Viktor Gertsch, dem Vorgänger Näpflins, der das «Horerenne» vierzig Jahre lang als OK-Präsident geprägt hatte. Näpflin kann es noch immer nicht ganz fassen, dass sein Lauberhorn-Ziehvater nicht mehr lebt. «Auch wenn wir seit zwei Jahren von ‹Vik› unabhängig waren: Er war doch immer noch hier, betreute die Ehrengäste und begleitete den Bundesrat.»

«Kein Saufgelage»

Aus dem früheren Lauberhorn-Duo Viktor Gertsch und Fredy Fuchs ist ein Trio mit Urs Näpflin, seinem Vizepräsidenten Andreas Fuchs sowie Geschäftsführer Markus Lehmann geworden. Eine Entlastung für Näpflin, der zwar in Wengen aufgewachsen, aber als Geschäftsführer einer Berner Baufirma in Zimmerwald wohnt.

Der Anlass operiert inzwischen mit einem Budget von 7,2 Millionen Franken. Neben dem Sport­lichen ist in den letzten Jahren das Gesellschaftliche stark angewachsen: Viele Gäste verbinden das Weekend in Wengen vor allem mit Party. Für Näpflin ist klar, dass die Feierlaune am Lauberhorn dazugehört. «Natürlich braucht es ein Rahmenprogramm. Aber im Vordergrund muss immer das Sportliche stehen – dies ist mir als ehemaligem Rennleiter besonders wichtig.»

In Wengen sei die Stimmung friedlich, und es werde kein Saufgelage veranstaltet. Das Personal im Weltcupdorf sei entsprechend instruiert, diesen Vorsatz umzusetzen. Trotz der 38'000 Zuschauer, die im bisherigen Rekordjahr 2012 die Abfahrt live ­verfolgten, macht sich Näpflin stark für die Qualitätssicherung. «Die Lauberhornrennen sind kein Massenevent.» (Berner Zeitung)