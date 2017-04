Wo Schallplatten zur Quarterpipe werden

Schlaghosen, Ghettoblaster und Discokugeln: Der Swatch Rocket Air steht dieses Jahr unter dem Motto «Back to the 80ies». Nun hat die Flying Metal Crew, die den Mountain­bike-Slopestyle-Elite-Event organisiert, weitere Details bekannt gegeben, was die Besucher Ende April in der Eishalle Grabengut in Thun erwartet.

«Als krönenden Abschluss des Kurses können die Fahrer ihre Streetskills auf der ‹Schallplatten-Quarterpipe› beweisen», sagt Ramon Hunziker, Kursdesigner und selbst einer der besten Schweizer Freerider.

Spektakulär: In diesem Werbespot stellt Rocket-Air-Organisator Ramon Hunziker sein Können unter Beweis. Quelle: Youtube

Bereits bekannt war etwa, dass die Teilnehmer auf dem Parcours an einer mannsgrossen Disco­kugel vorbeifliegen werden. «Als neues technisches Feature haben wir uns einen ‹Hip Jump to Wallride› überlegt», erzählt Hunziker weiter. Die Fahrer würden bei diesem technisch schwierigen Hindernis auf eine Mauer springen, um an der entsprechenden Stelle um die Kurve zu kommen.

Besonders stolz ist der Kursbauer zudem auf den «Hot Seat», einen drehenden Plattenspieler, auf dem die Fahrer die Wartezeit bis zum Start verbringen werden. Apropos Fahrer: Nebst Vorjahressieger Nicholi Rogatkin (USA) werden weitere in der Szene bekannte Namen wie Carson Storch (USA), Matt Jones (GBR), Pavel Alekhin (RUS) oder Emil Johansson (SWE) mit dabei sein.

Start mit dem Teambattle

Los gehts mit der achten Ausgabe des Rocket Air am Freitag, 28. April, ab 15 Uhr (Detailprogramm siehe Kasten). Das erste Highlight steigt um 20.30 Uhr mit dem Teambattle «Fight of the Na­tions», bei dem die Teilnehmer aus den verschiedenen Ländern gemeinsam gegeneinander an­treten. Die besten zwei Nationen werden von der Jury ins Super­finale gewählt. Wer dort am meisten überzeugt, entscheidet dann das Publikum.

Neben der Eis­fläche wartet tagsüber ein umfangreiches Rahmenprogramm: Am Like-a-Bike-Race können 2- bis 5-Jährige ihre Runden drehen. Daneben messen sich die Grossen beim Pumptrack-Race. Die kleinsten Freerider dürfen sich derweil in der Family-Zone austoben. Weiter gibt es einen Tramp-Bike-Contest, Wallscrapers-Shows und diverse Workshops.

Am Samstag um 19.45 Uhr beginnt dann das Finale des Freeride Mountainbike (FMB) Gold Event, für das sich im Laufe des Freitags und des Samstags die besten Fahrer aus über fünfzehn Nationen qualifizieren. Den Finalisten winken neben einem Preisgeld von über 15'000 Franken auch wichtige Punkte in der FMB Worldtour. Der Rocket Air in Thun gehört seit 2016 zur Stufe Gold Event und damit zu den zehn wichtigsten Anlässen seiner Art weltweit.

Zwei Ticketarten am Samstag

Eine Neuigkeit gibt es auch beim Ticketsystem: Am Samstag bieten die Veranstalter zwei Ticketsorten an – eine, die bis 18 Uhr gültig ist, und eine für den ganzen Tag. Wer sich für Ersteres entscheidet, kann das Finale auf dem Bildschirm in der Public-Viewing-Zone mitverfolgen. (gbs/pd)