Freies Geleit auf dem Containerschiff

Wer das Individuelle sucht und den Anspruch auf Luxus zurückschraubt – der ist hier am richtigen Ort. Willkommen also an Bord des Containerschiffs Christopher in der weit verzweigten Hafenanlage von Hamburg.

Die Einquartierung erfolgt im fünften Stock auf dem Kapitänsdeck – ohne einen Lift, der wegen der Gefahr höheren Seegangs auf den Containerschiffen sowieso eher unüblich ist. So rückt das Treppensteigen in den Vordergrund – ein respektables tägliches Fitnessprogramm!

In einer der gut und praktisch eingerichteten kleinen Wohnungen – hier mit Doppelbettsuite – ist die Sicht über die Containerfracht auf das Wasser uneingeschränkt frei. Dass man – wie im vorliegenden Fall – als einziger Gast mitreisen darf, fühlt sich gut an.

Die Aufnahme durch die russisch-ukrainische Besatzung und die philippinischen Arbeiter (insgesamt 15 Mann) ist sehr freundlich. Während der 14-tägigen Reise fehlt es in der gebrochen Englisch sprechenden Gesellschaft nicht an Respekt und Akzeptanz.

Als Regel gilt: Man ist integrierter Teil der Schiffsmannschaft und kann sich überall frei bewegen. Auskunft wird bereitwillig erteilt. Dem emsigen Treiben in den jeweiligen Hafenanlagen beim Lade- und beim Entlade­manöver stehen Beschaulichkeit und Entschleunigung gegenüber – dann nämlich, wenn das Schiff auf hoher See unterwegs ist und man auch viel Zeit für sich selber findet.

Der lebhafte Betrieb verlangt besondere Vorsicht

Das Beladen und das Löschen der Container sind sehr beeindruckend. Wie von Geisterhand gesteuert – in der Tat weitgehend automatisiert –, bringen die riesigen Kräne die Container zum exakt vorausprogrammierten Platz auf der 170 Meter langen und 25 Meter breiten Christopher.

Bis zu 1440 fest verankerte Container mit je 33 Kubikmeter Inhalt kann dieses Frachtschiff aufnehmen. Der lebhafte Betrieb in den Häfen mit den verschiedenen Container-Transportfahrzeugen, Kränen und LKW verlangt allerdings besondere Vorsicht. In der Regel gibt es durch weisse Linien gekennzeichnete, begrenzte Fusswege.

Der Seeweg in sechs Länder beträgt 4500 Kilometer

Dann endlich geht es los. Das Manöver aus dem riesigen Hamburger Hafenareal heraus braucht seine Zeit. Unterwegs ist die Christopher mit bis zu 19,8 Knoten (36 Stundenkilometer) un­terwegs. Der Seeweg in insgesamt sechs verschiedene Länder beträgt 4500 Kilometer.

Landbesuche sind, da die Schiffsankunft in den Häfen von der Tages- und Aufenthaltszeit abhängig ist, nicht immer möglich. In Bremerhaven, dem grössten Auswanderhafen der Deutschen, ergibt sich ein mehrstündiger Ausflug. Von 1830 bis 1973 emigrierten von hier über 7,2 Millionen Menschen in eine verheissungsvollere Überseezukunft.

Bremerhaven ist auch der führende Autoumschlagplatz Europas mit über 2 Millionen Fahrzeugen jährlich. Ein architek­tonisches Meisterwerk ist im ­Hafenbereich das Klimahaus, ein eigenwilliger, faszinierender, erdförmig gestalteter Rundbau, der die Besucher in die Klima­zonen der Erde einweiht.

In Muuga gibts nur gerade fünf Stunden Aufenthalt. Was tun? Manchmal brauchts Glück – wie hier beim Lotsen der Christopher, einem feinen, hilfsbereiten und perfekt Englisch sprechenden Esten, der den einzigen Gast vom Hafen zum 15 Kilometer entfernten Tallinn mitnimmt.

Er erteilt einige Ratschläge und reicht eine auf Russisch und Estnisch geschriebene Notiz für die Taxirückfahrt, da viele Taxifahrer kaum oder nur sehr schlecht Englisch sprechen.

Ein besonderes Highlight ist die eindrückliche Altstadt im finnischen Rauma mit seinen 600 gepflegten, farbig leuchtenden Holzhäusern aus dem 17. Jahrhundert, die von Bränden verschont blieben und seit 1991 zum Unesco-Weltkulturerbe zählen. Rauma ist sehr grosszügig angelegt, hat Seen im Stadt- und Schären im Hafenbereich.

Der Nordostsee-Kanal ist so etwas wie die Krönung

Krönend sowohl als Einstieg wie auch als Abschluss sind die Elbe und der Nordostsee-Kanal. Das gemächliche Dahingleiten auf diesem 180 Kilometer langen Streckenteil, das ständige Kreuzen mit Schiffsgiganten und das ruhige Aufnehmen dieser eindrück­lichen Wasserlandschaft ist mit seinen stimmungsvollen Bildern ein nachwirkendes Erlebnis.

Der 98 Kilometer lange Nordostsee-Kanal wurde durch Kaiser Wilhelm I. in den Jahren 1887 bis 1895 von Kiel ausgehend bis Brunsbüttel mit 9000 Arbeitern und sehr bescheidenen technischen Hilfsmitteln erbaut.

Es lohnt sich, nach der Ankunft in Hamburg zwei Tage zum Entdecken anzuhängen. Das dominierende, mächtige Rathaus, die Petri-, die Jakobus- und vor allem der «Michel», die Michaeliskirche, die höchste und eindrücklichste der Stadt, sind Juwel und Wahrzeichen.

Die nach zehnjähriger Bauzeit erst kürzlich eingeweihte Elbphilharmonie im gigantisch-futuristischen Baustil gehört ebenfalls dazu.

Lust auf ein ereignisreiches, spannendes und doch ruhig-beschauliches Abenteuer? Also dann, willkommen an Bord...! (Berner Zeitung)