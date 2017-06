Arbeitende Flüchtlinge wecken Ängste

Streit um die Kosten

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge arbeiten in der Schweiz auch nach Jahren selten, zeigen diverse Erhebungen. Sie bleiben abhängig vom Staat. Die Kosten der Flüchtlingswelle, die 2011 einsetzte, belasten nach dem Bund nun vermehrt Kantone und Gemeinden. Dort explodieren nach Ablauf der ersten fünf Jahre, in denen der Bund für die Auslagen aufkommt, die Sozialhilfekosten.



Sie fordern darum ein stärkeres finanzielles Engagement des Bundes. Einerseits reiche bereits die jährliche Globalpauschale in den ersten Jahren nicht. Zudem müsse der Inte­grationsbeitrag von 6000 Franken pro Flüchtling verdreifacht werden, rechnet die Konferenz der Kantone vor.



Der Bund hat sich bisher nicht festgelegt. Sicher würde er ein Entgegenkommen an Forderungen knüpfen, wie Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Integrationskonferenz von vergangenem Montag bekräftigte. Sie wies in Bern auf die grossen kantonalen Unterschiede hin bei der Effizienz der Integrationsbemühungen von vorläufig aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen.



Während in einigen Kantonen nach fünf Jahren 15 Prozent arbeiten, sind es in anderen 50 Prozent. Hinderlich sind auch gesetzliche Auflagen wie die Bewilligungspflicht bei Anstellungen oder die zehnprozentige Sondersteuer, die arbeitende Flüchtlinge zu entrichten haben. Auf Bundesebene laufen Bestrebungen, diese negativen Anreize zu beseitigen. cab