Für unverheiratete Väter wird es viel teurer

Die Regelung bei einer Scheidung

Das neue Gesetz strebt an, den Unterhalt für eheliche und ­uneheliche Kinder gleich zu regeln. Entsprechend gelten die im Haupttext beschriebenen Regeln künftig ebenfalls bei scheidenden Ehepaaren. Das bis­herige Recht sah jedoch für geschiedene Frauen, die sich hauptsächlich um die Kinder kümmerten, einen nachehelichen Unterhalt vor. Selbst wenn die Kinder nicht mehr betreuungspflichtig waren, musste der Mann seiner Ex-Frau jahrelang Alimente bezahlen. Wie der nacheheliche Unterhalt in Zukunft gehandhabt wird, ist offen. Rechtsexperten gehen davon aus, dass Richterinnen und Richter ihn auch in Zukunft gewähren werden. Die Unterhaltspflicht endet mit der vollständigen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben der Betroffenen. Für scheidende Ehepaare ändert sich mit dem neuen Unterhaltsrecht weniger als für sich trennende Eltern unehelicher Kinder. Und was gilt für Scheidungen, die aufgrund des bisherigen Gesetzes vollzogen wurden? Eine Neuberechnung der Unterhaltszahlung wird nur bei «erheblicher Veränderung der Verhältnisse» vorgenommen. Eines bleibt trotz der Gesetzesanpassung gleich: die grossen Unterschiede, die es bei der Anwendung des Rechts gibt. «Bereits heute führen genau die gleichen finanziellen Verhältnisse und genau der gleiche Sachverhalt von Richter zu Richter, von Gericht zu Gericht und von Kanton zu Kanton zu enorm unterschiedlichen Resultaten», sagt die Berner Anwältin Anna Murphy. Auch das neue Gesetz schaffe keine Rechtsgleichheit, schliesst sie. rag/sny