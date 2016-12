Kunstschneepisten: Bei Stürzen wird es eng

Weisse Bänder in aperen Matten dominieren in den Skigebieten. Dennoch frönen dieser Tage dank schönem Wetter viele Wintersportler ihrem Hobby. Im Skigebiet Lenzerheide sind es allerdings nur etwa halb so viele wie bei normalen Schneeverhältnissen, schränkt Peter Engler, CEO der dortigen Bergbahnen, ein. Dank Kunstschnee sind im Bündner Skigebiet immerhin drei Viertel der Pisten offen – allerdings mit eingeschränkten Sturzräumen und wegen des sogenannten technischen Schnees in relativ hartem Zustand.

Wie genau diese Verhältnisse den tragischen tödlichen Unfall vom Stephanstag beeinflussten, ist noch offen. Engler ist überzeugt, dass der Sturz andere Ursachen hatte. «Wir waren gestern noch einmal am Unfallort und analysierten die Situation», sagt er. Der übliche Sturzraum sei zwar schmaler, messe aber doch drei Meter, und die Piste habe an der Unfallstelle im Gebiet Rothorn-Parpan auf rund 1500 Metern ­Höhe über Meer dieselbe Breite wie immer.

Die Pistenverhältnisse im Berner Oberland zum Jahresende:

Der mit Rückenpanzer und Helm geschützte 15-jährige Jugendliche rutschte nach einer Kuppe von der Piste und prallte in einen Baumstrunk. Der Rega-Helikopter brachte ihn ins Spital. Dort erlag er seinen Verletzungen. Untersuchungen der Bündner Staats­anwaltschaft sind am Laufen.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) verzeichnet keine Häufung schwerer Unfälle, schliesst aber nicht aus, dass gewisse Unfälle auf Schneemangel zurückzuführen sind. Auf hartem Kunstschnee seien die Tempi höher und Stürze könnten schwerere Folgen zeitigen, wenn man vom Schneeband auf harten Untergrund rutsche. Die BfU mahnt zu vorsichtigem Fahren. Von Skigebieten erwartet sie eine proaktive Information.

Laut Engler sind an vielen Orten Informationstafeln mit Verhaltensregeln aufgestellt. Aber: «Jeder ist auch für sich selber verantwortlich.» Den meisten attestiert er einen angemessenen Fahrstil. Einige wenige hingegen nähme er manchmal am liebsten von der Piste. (Berner Zeitung)