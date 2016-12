Noch nie war ein Bundespräsident so gut für unsere Gesundheit

Der stille Mann aus dem Emmental jagte in den letzten 12 Monaten um die Erde, als wolle er Jules Verne posthum in den Senkel stellen. In 365 Tagen 80-mal um die Welt, schien das Motto zu sein. Heute hier und morgen dort und zwischendurch in Bern. Mongolei, Brüssel, Estavayer, Madagaskar, Singapur, ­Jetlag und zurück. Damit das auch alle mitbekommen, hat Johann Schneider-Ammann auf der Website seines Departements eigens eine «Präsidialjahrseite» einrichten lassen mit vielen Bildern und wenig Text.

JSA, soweit man scrollt: JSA mit Pfeil und Bogen und derart wenig Talent, dass man auch nachträglich den Notarzt rufen möchte (am Asien-Europa-Treffen in der Mongolei); JSA als kurzärmliger Beklatscher des Schwinger­königs, der ihn aber so was von links liegen lässt, dass der Claqueur dasteht wie eine überflüssige flankierende Massnahme (Schwingfest); JSA an einem irrwitzig kleinen Tischlein im Gespräch mit zwei modisch zweifelsfrei als Araber zu identifizierenden Herren, deren Kopfbedeckung in SVP-Kreisen ­Burka- Alarm auslösen könnte (Besuch beim Emir von Kuwait); JSA am Mikrofon vor der berühmtesten und hässlichsten grünen Marmorwand der Welt («High Level Week» der UNO in New York); JSA in­mitten einer Schar gelang­weilter Kinder (Treffen mit «Auslandschweizerkindern» – Ja, die heissen wirklich so). Und so weiter. JSA immer und überall. Superheldengleich scheint er allgegenwärtig zu sein.

Bei JSA wirkt dieser bunte Bilderbogen so harmlos wie die Selfie-Sammlung eines Teenagers auf der Suche nach Anerkennung.



Man sieht den präsidialen Jetsetter der Eidgenossenschaft auf seiner Internetseite derart angestrengt gefühlte hundertmal in allen denkbaren Konstellationen fotografisch ins beste Licht gerückt, dass man in anderen Ländern und bei anders gestrickten Charakteren Personenkultverdacht schöpfen würde. Bei JSA hingegen wirkt dieser bunte Bilderbogen so harmlos wie die sorgsam sortierte Selfie-Sammlung eines Teenagers auf der Suche nach Anerkennung.

Doch ausgerechnet das absolut sensationelle Prunkstück unter seinen vielen sensationellen Auftritten fehlt. Die JSA-Selbstinszenierung verzichtet auf das Video, das ihn weltberühmt gemacht hat, weltberühmter als alle Bundespräsidenten vor ihm zusammengenommen. Dank Google findet man das Meisterwerk aber sofort: Gibt man «Schneider Ammann» ein, weiss der Algorithmus schon Bescheid und ergänzt spontan «rire». Und schon taucht er auf, dieser tele­visionäre Höhepunkt der ungewollten Komik von und mit JSA, wie er todernst und traurig über das Lachen redet und so angestrengt knapp an der Kamera vorbei auf den Redetext starrt, dass man meint, er habe auf dem Hemd seines Gegenübers einen peinlichen Fleck entdeckt.

Quelle: Youtube.com/pascal bernheim

«Rire c’est bon pour la santé.» Aber klar. Und wie die Leute lachen. Auf der ganzen Welt. Besonders schadenfreudig hierzulande. JSA fands anfangs gar nicht lustig, wie er später zugibt. Erst Monate danach kann er selber über die vermasselte Lach­abhandlung lachen. Jedenfalls verrät er Anfang Dezember frei­mütig, bei einem Treffen von 80 Staatschefs im Weissen Haus habe ihn der US-Präsident dank dieses Videos spontan erkannt – und gelacht.

Vermutlich hätte JSA zwischendurch auch etwas mehr lachen sollen, so wie er das empfohlen hat, in seiner verunglückten Lachansprache zum «Tag der Kranken». Denn plötzlich galt JSA selber quasi als der «Kranke des Tages». Journalisten und Politiker munkelten gut hörbar, JSA sei krank oder mindestens extrem müde. Er sei sichtbar erschöpft, habe im Ständerat einen Aussetzer gehabt. Und das nervt JSA nun echt. In Interviews sagt er später, das habe wehgetan, weil er die gespielte Sorge als boshaft empfand.

Doch einer wie JSA, der in seinem Präsidialjahr einen siebenstündigen Flug mit Angela Merkel von der Mongolei nach Deutschland übersteht, lässt sich nicht unterkriegen. Zwar lässt er einige Auftritte aus, zieht seine präsidial-internationale Ochsentour sonst aber durch. Pflichtbewusst und abenteuerlustig bis zuletzt. Am 21. Dezember, wenige Tage vor Ende des Präsidialjahrs, schreckte JSA auch nicht davor zurück, mit dem gewählten US-Präsidenten zu telefonieren. Gemäss offiziellen Angaben hat er mit Donald Trump leider nicht über das Lachen gesprochen, sondern über die Partnerschaft der zwei «Schwesterrepubliken» sowie das Bildungssystem und Innovationskraft der Schweiz. Offenbar war Trump danach recht beeindruckt. Unbestätigt ist hingegen das Gerücht, Trump habe nach dem Gespräch mit JSA gesagt, er habe offenbar Swasiland unterschätzt.

So oder so ist JSA zuletzt wieder richtig aufgeblüht. Fast so schön wie die Orchidee, die man bei seinem offiziellen Besuch in Singapur im Juli traditionsgemäss nach ihm benannt hat. Durch die Blume liess er seine ­Kritiker, Rücktrittsspekulanten und Möchtegernnachfolger kürzlich wissen, er gedenke im Fall mindestens diese Amtszeit zu beenden. Die dauert bis 2019.

Sein Präsidialjahr hingegen geht zu Ende. Nicht nur ihm ist die Entspannung zu gönnen, sondern auch unseren Nerven. Wenn JSA als helvetischer Einjahrespräsident auf Reisen ging, hat man daheim immer leicht mitgezittert. Am stärksten dann, wenn JSA sprach, wenn er plötzlich zu ambitionierten Sätzen ansetzte, die unterwegs unvermittelt abhoben, immer höher flogen, immer länger wurden, Kurven drehten, stockten, wieder durchstarteten, und bei denen dann beim Zuhörer langsam aber sicher die Frage, ob er in diesem verbalen Labyrinth überhaupt je wieder einen Ausweg, aber das ist ja auch kein Wunder bei all diesen verschlungenen Einschüben und Kaskaden, und noch einen Schlungg obendrauf, da irgendwie noch einen Punkt zu setzen, da zitterte man eben schon manchmal mit. (Berner Zeitung)