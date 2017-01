Wasserkraft profitiert von Versorgungslücke

In den letzten fünf Jahren ging es auf dem – von Überkapazitäten geprägten – europäischen Strommarkt bergab. Die für die Schweiz massgebenden Börsenpreise (Swissix-Index) sanken seit 2011 um mehr als 30 Prozent: Im Jahresmittel 2016 (bis 23. Dezember) kostete Bandstrom rund um die Uhr auf dem Schweizer Spotmarkt 38 Euro pro Megawattstunde oder gut vier Rappen pro Kilowattstunde (kWh). Spitzenstrom, der nur tagsüber an Werktagen gebraucht wird und für Wasser-Speicherkraftwerke massgebend ist, kostete im Schnitt noch einen Rappen mehr.

Diese langfristige Entwicklung, unterlegt mit den noch tieferen Börsenpreisen in Deutschland, führen Schweizer Stromproduzenten ins Feld, um über die angeblich unrentable Wasserkraft zu klagen. Diese Klage ist nicht falsch, aber übertrieben, weil sich immer noch die Hälfte des Stroms in der Schweiz zu kostendeckenden Monopolpreisen an Haushalte und kleine Firmen absetzen lässt.

Ausfälle erhöhen Marktpreis

Vom langfristigen Trend auf dem Strommarkt weicht jedoch die aktuelle Entwicklung stark ab. Denn der mittlere Marktpreis für Strom in der Schweiz hat sich seit Sommer 2016 mehr als verdoppelt. Nach einem starken Anstieg schon im Oktober kletterte der Schweizer Marktpreis im Durchschnitt der Monate November und Dezember für Bandstrom auf knapp sieben und für Spitzenstrom auf acht Rappen pro kWh (siehe Grafik links).

Die Ursache dafür: In Frankreich und der Schweiz stehen ­viele Atomkraftwerke still. «Im November betrug die Verfügbarkeit der französischen AKW rund 66 Prozent», präzisiert auf An­frage die Axpo. In der Schweiz fehlt annähernd die Hälfte der AKW-Kapazität. Denn das AKW Beznau I ist seit März 2015 aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Und das AKW Leibstadt ruht seit August 2016, weil unverhoffte Schäden die Revision bis Februar 2017 verlängern.

Um Atomstrom zu ersetzen, lassen die Stromkonzerne jetzt ihre Gaskraftwerke, die wegen der Stromschwemme in den letzten Jahren die meiste Zeit brachlagen, öfter und länger laufen. Weil Gaskraftwerke höhere variable Kosten haben, steigen mit diesen Grenzkosten die Preise auf dem Strommarkt. Auch die Preise für Kohle und damit für Kohlestrom, so ergänzt die Alpiq, seien gestiegen.

Schwankungen tagsüber

Noch deutlicher veränderten sich die Schweizer Marktpreise im Tagesverlauf, respektive die Differenzen zwischen Nacht- und Spitzenstrom. Als typisches Beispiel für die beiden letzten Monate lässt sich das an der Preiskurve vom 19. Dezember illustrieren.

Preise

In den Nachtstunden von 0 bis 6 Uhr betrug der Marktpreis (off-peak) etwas mehr als fünf Rappen/kWh; in dieser Zeit importiert die Schweiz viel Bandstrom und nutzt einen Teil davon, um in ihren Speicherkraftwerken Wasser in die Stauseen hochzupumpen.

Tagsüber erhöhte sich der Preis (peak) im Schnitt auf über acht Rappen/kWh und erreichte den Gipfel von zehn Rappen/kWh in den Abendstunden ­zwischen 17 und 19 Uhr. In diesen Spitzenstunden lassen die Schweizer Speicherwerke viel Wasser auf die Turbinen rauschen. Das zeigten in den letzten Wochen etwa die Produktionskurven der Grimsel-Kraftwerke KWO: Nachts fiel die Produktion unter null, weil das Kraftwerk Wasser hochpumpte. Tagsüber und vor allem in den Abend­stunden stieg die Produktion, weil die Betreiber dieses Wasser wieder turbinierten und so teuren Spitzenstrom produzierten.

Strom fliesst dem Preis nach

Die wandelnden Preise wenden auch den Stromfluss im Aussenhandel: An einem normalen Werktag im Winterhalbjahr, so zeigen Statistiken der Vorjahre, importierte die Schweiz Strom aus Frankreich, Deutschland sowie Österreich und exportierte nach Italien. In den letzten beiden Monaten aber importierte die Schweiz zuweilen Strom aus Italien und exportierte grosse Mengen nach Frankreich.

Grund: Der Strom fliesst dem Preis nach. Weil in der Schweiz die Preise für Spitzenstrom stark stiegen, lohnte es sich für Italien, mehr Strom in Gaskraftwerken zu produzieren und in Spitzenzeiten einen Teil nach Norden zu exportieren. Und weil in Frankreich – als Folge von AKW-Ausfällen – die Marktpreise in Spitzenstunden noch höher waren als in der Schweiz, lohnte es sich für die Schweiz, Kohlestrom aus Deutschland zu importieren und Spitzenstrom aus Wasserkraft nach Frankreich zu ver­kaufen.

Verlierer hier, Gewinner dort

Die aktuelle Preishausse, ver­bunden mit hoher Volatilität, gebiert Verlierer und Profiteure. Grosse Verlierer sind die Besitzer der stillstehenden Atomkraft­werke, in der Schweiz die Beznau-Eigentümerin Axpo und die Leibstadt-Aktionäre, allen voran Axpo und Alpiq, mit einem kleineren Anteil auch die BKW. Ihnen entgeht nicht nur der Ertrag, sondern sie müssen den Atomstrom, den sie auf Termin schon verkauft haben, ersetzen durch teure Einkäufe auf dem aktuellen Hochpreismarkt. Jeder Tag, an dem das AKW Leibstadt stillstehe, koste die Betreiber eine Millionen Franken, die Axpo allein die Hälfte davon, antwortete Axpo-Chef Andrew Walo auf Anfrage.

Grosse Verlierer sind die Besitzer der stillstehenden Atomkraftwerke, in der Schweiz sind das Beznau I und Leibstadt.



Zu den Gewinnern gehören ­Betreiber von flexiblen Gas- und Wasser-Speicherkraftwerken, die bei den aktuellen Marktpreisen wieder rentabel pro­duzieren, allen voran die BKW. Weil Axpo und Alpiq ebenfalls Wasserkraftbeteiligungen in der Schweiz und Gaskraftwerke in Italien und Frankreich besitzen, können sie damit einen Teil ihrer AKW-Verluste kompensieren.

Die grossen Profiteure sind momentan die Betreiber von Pumpspeicherkraftwerken. Dazu gehört die BKW mit ihren Beteiligungen an den Grimsel-Werken. Dazu zählen auch die Eigentümer der ebenfalls mit Pumpen bestückten Kraftwerke Sarganserland (vorab Axpo) oder Veytaux-Hongrin (u. a. Alpiq). «Nachdem die Entwicklung kürzlich um­geschlagen hat», so bestätigt auf Anfrage die BKW, «verbessert sich die Rentabilität von Pumpspeicherkraftwerken wieder.» (Berner Zeitung)