Wie prägt uns die Reformation heute noch?

Die Reformation, die der Legende nach 1517 an einer Kirchen­türe im deutschen Wittenberg ihren Anfang nahm, veränderte Europa. Der aufmüpfige Theologieprofessor Martin Luther in Sachsen-Anhalt brachte seine Kritik an der Kirche in 95 Thesen auf den Punkt. Zwar ist das Datum, an dem er die Thesen an die Kirchentür der Schlosskirche schlug, historisch nicht verbürgt. In Deutschlands Agenda hat der 31. Oktober aber als Tag der Reformation einen fixen Platz.

Die Kritik an Praktiken der Kirche, insbesondere am Ablasshandel, trieb kritische Geister schon vor diesem geschichtsträchtigen Datum um. Das Geschäftsmodell eines Klerus, der schamlos die Sorgen der Gläubigen um ihr Seelenheil zu Geld machte und sich mit abgehobenen Messen in Lateinisch den ­Pöbel vom Hals hielt, war ihnen ein Dorn im Auge. Die Thesen an der Kirchentür markierten den Punkt, an dem die Kirchenoberen die Kritik nicht mehr überhören konnten. Die Kritik führte zur Erneuerung der Kirche, mündete aber auch in deren Spaltung und in einem blutigen Krieg mit Eiferern auf beiden Seiten.

Impulsgeber für die Schweiz

Für die Reformation in der Schweiz waren zwar Huldrych Zwingli in Zürich (ab 1519) oder Johannes Calvin in Genf (ab 1536) wichtiger, aber Luther war auch für die Eidgenossenschaft «Impulsgeber und politischer Stratege», wie der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) im Dossier zum Jubiläumsjahr schreibt.

Folgerichtig beteiligt sich auch die Schweiz an den Feierlichkeiten zum 500. Geburtstag der Reformation. Auftakt bildet eine Lichtinstallation von Gerry Hofstetter, die am 5. Januar 2017 ans Grossmünster in Zürich projiziert wird. Das Werk des berühmten Lichtkünstlers – Hofstetter illuminierte nebst vielen anderen Sehenswürdigkeiten die Jungfrau – trägt den Namen «Schattenwurf Zwingli».

Biografische Anekdote

Auch Bundesrat Johann Schneider-Ammann wird an der Premiere teilnehmen. Und als oberster Vertreter der evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz wird Gottfried Locher sprechen. Eine biografische Anekdote verbindet Locher, der seit 2011 SEK-Präsident ist, mit der Reformation: Sein Geburtstag fällt ausgerechnet auf den 31. Oktober. Locher ist dankbar, reformiert zu sein. Als erster von sechs Theologen unterschiedlicher Herkunft äussert er sich in dieser Zeitung zur Bedeutung der Reformation für die heutige Kirche (siehe Artikel unten).

Der Kirchenbund nimmt das Jubiläumsjahr zum Anlass, bis 31. Oktober aktuelle Thesen für die Kirche zu sammeln. Statt um Revolution wie vor 500 Jahren geht es ihr um Orientierung und Dialog. (Berner Zeitung)