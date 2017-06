Wo Windkraftwerke gebaut werden sollen

Die Schweiz ist kein Windkraftland. Noch nicht. Im letzten Jahr gab es zwar erst 37 Windenergieanlagen, die rund 140 Gigawattstunden Windstrom produzieren konnten. Bis ins Jahr 2050 sollen es 4300 Gigawattstunden sein. Das ist das Ziel des Bundesrates und seiner vom Stimmvolk gut­geheissenen Energiestrategie.

Um es zu erreichen, müssen – je nach Leistung – 800 bis 1000 neue Windkraftanlagen gebaut werden. Am Mittwoch hat der Bundesrat im «Konzept Windenergie» definiert, wo der Ausbau aus seiner Sicht möglich ist. Er analysierte dazu das Windpotenzial und schied Schutzzonen aus.

Die geeigneten Gebiete

Geeignete Standorte befinden sich nach dem Konzept des Bundesrats vor allem auf den Jura­höhen, zwischen Genfer- und Neuenburgersee, im Seeland, im ­Emmental sowie im Gebiet vom ­Säntis bis zum Bodensee, im Rhonetal und rund um Chur.

Entsprechend ist das Potenzial in den Kantonen Bern, Waadt, Freiburg, Graubünden, Neuenburg, St. Gallen und Wallis am grössten (siehe Tabelle).

Zum Vergrössern hier klicken.

Die konkrete Standortplanung für Windanlagen liegt zwar in der Kompetenz der Kantone, welche die Richtpläne festlegen. Allerdings müssen auch Natur- und Landschaftsschutzgebiete von nationaler Bedeutung berücksichtigt werden. Hinzu kommen militärische Gebiete und zivile Sendeanlagen, für die auch der Bund zuständig ist.

Das Konzept nimmt dazu eine erste Abwägung der Nutzungs- und Schutzinteressen des Bundes vor. Das soll Kantonen und Gemeinden sowie den künftigen Betreibern von Windparks die Planung erleichtern.

Und für einen allfälligen Rechtsstreit mehr Sicherheit geben. Hintergrund ist, dass mit dem neuen Energiegesetz der Schutz von Natur und Landschaft gleichgesetzt wird mit dem Interesse am Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien.

Einige Empfehlungen

Ausgeschlossen bleibt der Bau von Energieanlagen in Moorlandschaften von nationaler ­Bedeutung, in Nationalpärken sowie in Wasser- und Zugvogel­reservaten. Der Bundesrat empfiehlt mit seinem Konzept unter anderem, auf den Bau von Windkraftwerken grundsätzlich auch in grossflächigen Grundwasserschutzzonen zu verzichten.

Ein anderes Beispiel: Für die Abstände der Windkraftwerke zu bewohnten Gebäuden ist die Lärmschutzverordnung massgebend. Der Bundesrat empfiehlt, rund um geschlossene Siedlungen und dauerhaft bewohnte Weiler auf Windturbinen «grossräumig» zu verzichten.

Prompt kritisierte am Mittwoch die Vereinigung «Freie Landschaft Schweiz», dass der Bund keinen verbindlichen Mindestabstand zwischen einer Siedlung und einer geplanten Windkraftanlage festlege.

Die aktuellen Lärmgrenzwerte stammten aus dem Jahr 1986 und hätten die Entwicklung hin zu grossen Windkraftwerken verpasst, heisst es in einer Stellungnahme. So gelten laut dem Verband von Windstromgegnern beispielsweise für den Bau von Windkraftwerken die höheren Lärmgrenzwerte der Landwirtschaftszone statt die tieferen in bewohnten Gebieten.

Die gültigen Grenzwerte schützten auch in keiner Art und Weise vor tieffrequenten Immissionen und vor Vibrationen, denen grosse Gesundheitsrisiken nachgesagt würden, heisst es weiter. Zudem müssten die Hochrechnungen des Windvorkommens, welche durch die Windlobby vorgenommen worden sei, angezweifelt werden.

Unzulässiger Vorentscheid

Auch die Stiftung für Landschaftsschutz hält die Produktionsziele für unrealistisch, weil die Schweizer Landschaften sowie die verbreitet schwachen Windverhältnisse für die grosse Zahl von Windturbinen wenig ­geeignet seien.

Laut der Vereinigung lassen sich höchstens 150 bis 200 Windenergieanlagen an 40 bis 50 Standorten «einigermassen landschafts- und umweltverträglich» realisieren.

Insbesondere kritisiert die Stiftung die im Konzept enthal­tenen Produktionsziele für die Kantone. Denn so nehme der Bundesrat das Ergebnis der Interessenabwägungen zwischen der Windproduktion und dem Landschaftsschutz in unzulässiger Weise vorweg. (Berner Zeitung)