Amtlich provozierter Justizleerlauf

Die Geschichte ist nur noch peinlich. Im Auftrag des Bundes zog die Billag seit 1995 zu Unrecht Mehrwertsteuern auf den Radio- und ­TV-Gebühren ein. Dies hat das Bundes­gericht 2015 festgestellt. Es geht zwar nur um 11 Franken pro Haushalt und Jahr. Trotzdem: Dass uns der Staat widerrechtlich Geld abknöpft, ist hässlich. Zu allem Überfluss reagierte man im Departement von Doris Leuthard (CVP) auch noch ungeschickt auf das Urteil. Das Bundesamt für Kommunikation teilte schnöde mit, die bisher eingezogenen Steuergelder würden nicht zurückgezahlt.

Doch nun interveniert das Bundesverwaltungsgericht und zwingt das Amt, die Steuern mit Zinsen ­zurückzuzahlen. Damit wird juristisch bestätigt, was politisch sowieso klar war: Der Bund kommt nicht um eine Rückzahlung herum – schon gar nicht in einem derart sensiblen Bereich wie den Medienabgaben.

Gefragt ist jetzt eine einfache, unbürokratische ­Lösung. Denkbar ist zum Beispiel ein ­pauschaler Rabatt für alle auf der nächsten Mediengebühr. Realistischerweise kann man aber nicht erwarten, dass die gesamten, seit 1995 eingezogenen Steuern zurückerstattet werden.

So oder so müssten Bund und SRG ausjassen, wie sie die Kosten der Rückzahlung aufteilen. Vielleicht können sie bei dieser Gelegenheit die Öffentlichkeit über die verworrenen Geldströme der Vergangenheit aufklären. Nachdem das Bundesgericht entschieden hatte, dass die Gebühren neu steuerfrei sind, wäre zu erwarten gewesen, dass dieser Verlust den Bund trifft. Doch weit gefehlt: Es war die SRG, die daraufhin ein Sparpaket ankündigte. Sie gab an, wegen des Urteils fehlten ihr nun 35 Millionen Franken pro Jahr. Das ist nach wie vor irritierend.

Prioritär ist nun aber eine rasche Steuerrückzahlung an alle. Sonst droht noch manch absurder Rechtshändel. Im aktuellen Fall zog ein Mann wegen ­läppischer 45.35 Franken vor Gericht. Man darf sich gar nicht ausmalen, was das Verfahren gekostet hat. Wenn man im Hause Leuthard weiter mauert, geht ­dieser teure Justizleerlauf ­munter weiter. (Berner Zeitung)