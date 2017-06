Ankündigungsminister kündigt Rücktritt an

Nach acht Jahren tritt Bundesrat Didier Burkhalter zurück. Viele Tränen wird man ihm in Bundesbern nicht nachweinen. Der Neuenburger hat sich zunehmend selber ins Abseits manövriert. Allzu oft blieb der Aussen­minister tatsächlich aussen vor. Natürlich wird das niemand bestätigen, aber vermutlich freuen sich seine Parteikollegen am meisten über den Rücktritt. Das gilt nicht nur für die Thronanwärter der FDP, die sich Hoffnungen auf die Nachfolge machen. Nein, das gilt für einen Grossteil der Partei. Die Freisinnigen sind mitdiesem Bundesrat nie richtig warm geworden, um es nobel auszudrücken.Das ist verständlich. Burkhalter hinterlässt keine grossen Spuren. Dicke Stricke hat er nicht zerrissen. Zwar hatte er gekonnte Auftritte auf internationalem Parkett, insbesondere 2014 als Präsident der OSZE. Daneben dominieren die negativen Erinnerungen.

Für erste Irritationen sorgte Burkhalter Ende 2011. Nach nur zwei Jahren gab er freiwillig das Innendepartement EDI ab, diese Schlüsselstelle der Sozialpolitik, die über die milliardenschweren Töpfe der Krankenversicherung und der Altersvorsorge herrscht. Viele Bürgerliche hadern bis heute damit, dass Burkhalter das EDI kampflos der SP – konkret: Alain Berset – überliess, der man es 2003 ab­gejagt hatte. Pascal Couchepin musste seinerzeit bis zu Ruth Dreifuss’ Rücktritt ausharren, um das EDI zu erobern.

Der fluchtartige Wechsel vom Inneren zum Äusseren sagt viel über Burkhalter aus. Reisen sind ihm lieber als Reformen. Schöne Worte im Luftraum der Diplomatie liegen ihm mehr als knifflige Detailarbeit auf dem harten Boden der Sozialpolitik. Gleich einem Schönwetterkapitän nutzte Burkhalter die erste sich bietende Gelegenheit, um den schwierigen Pro­blemen der Sozialversicherungen aus dem Weg zu gehen. Berset nahm dieHerausforderung dankend an und drückte der Rentenreform, die am 24. September an die Urne kommt, seinen Stempel auf. So gesehen ist diese Reform vielleicht Burkhalters gewichtigste Hinterlassenschaft.

Im gut gelüfteten Aussendepartement EDA war es ihm sichtlich wohler. Auch Gegner anerkennen, Burkhalter habe die Schweiz gekonnt vertreten. Besonders gerühmt wurde sein Engagement als Vermittler im Ukraine-Konflikt. Es wirkt im Nachhinein aber wie eine bösartige Ironie des Schicksals, dass Burkhalter auch im EDA rasch wieder auf dem harten Boden der Innenpolitik landete. Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt fand die Masseneinwanderungsinitiative der SVP eine Mehrheit. Und prompt musste sich der Aussenminister wieder mit schwierigen, technischen Fragen herumschlagen, die ihn schon als Innenminister plagten.

Aus den letzten Jahren bleibt vor allem Burkhalters ewig folgenlose Ankündigungspolitik in Erinnerung. Obwohl er gefühlte hundertmal einen kurz bevor­stehenden Durchbruch in dieser oder jener Frage angekündigt hat, sind die grossen Probleme bis dato ungelöst. Das soll nicht heissen, dass das seine Schuld ist. Es hätte eines wahren Superhelden bedurft, um den gordischen Knoten zwischen Bern und Brüssel so rasch zu zerschlagen. Aber man hätte erwarten dürfen, dass der Aussenminister vorangeht, mit seinen Bundesratskollegen eine Strategie definiert und diese der Bevölkerung erklärt. Nichts davon ist geschehen.Europapolitisch singt der bundesrätliche Chor anhaltend dissonant.

Damit sind auch die Erwartungen an Burkhalters Nachfolger im EDA klar. Oberstes Ziel muss sein, in der Politik gegenüber der EU Klarheit zu schaffen. Es wäre viel gewonnen, wenn wenigstens der Bundesrat in diesem zentralen Dossier mit einer Stimme spräche. Schwierig bleibt es auch so. Ungewiss ist, ob einer der amtierenden Bundesräte das EDA übernimmt. Infrage kämen aufgrund des (Amts-)Alters wohl vor allem Simonetta Sommaruga, Alain Berset (beide SP) oder Guy Parmelin (SVP). Berset hat zwar ein Flair für grosse Auftritte, wie sie das EDA bietet, allerdings wird er das Innen­departement kaum kampflos der FDP zurückgeben. Ohnehin fragt sich bei Berset wie auch bei Sommaruga, ob ein Sozial­demokrat geeignet ist, eine Bevölkerung zu überzeugen, die gegenüber der Zu­wanderung weiterhin skeptisch ist.

Parmelin als Aussenminister wäre hingegen eine reizvolle Vorstellung. Er könnte es am ehesten schaffen, die SVP einzubinden, deren oppositionelle Schlagkraft aussenpolitisch weiterhin gross ist. Zumindest könnte sie nicht mehr so rabiat alles schlechtmachen, wenn Parmelin im EDA regiert. Trotzdem – oder deswegen – ist nicht anzunehmen, dass Parmelin diesen Hosenlupf wagt. Somit dürfte wohl das neue Bundesratsmitglied Burkhalters Stuhl erben. Eines ist immerhin klar: Die oder der Neue kommt aus der FDP. Vielleicht ist es dieses Mal sogar jemand, der der Partei auch nach der Wahl Freude macht. (Berner Zeitung)