Bauern wollen Klarheit bei der Milch

Es habe sich etwas getan, doch sei dies längst nicht genug: So lautete am Mittwoch das Fazit des Schweizer Bauernverbands (SBV) zum Milchpreis. Der Verband hatte die Abnehmer aufgefordert, auf den 1. Juli die Richtpreise für die Milch einzuhalten. Es habe eine Bewegung in die richtige Richtung gegeben, zogen SBV-Vertreter vor den Medien Bilanz.

Grosse Abnehmer wie Emmi, Elsa oder Hochdorf kamen den Milchbauern entgegen, indem sie die Abzüge reduzierten. Nach wie vor aber gebe es ungerechtfertigte Abzüge, grosse Unterschiede zwischen den Abnehmern und Lücken zu den Richtpreisen, hält der Bauernverband fest. Er beruft sich dabei auf Schätzungen, genaue Zahlen liegen nicht vor. «Der Molkereimilchmarkt ist sehr intransparent», sagte Martin Rufer vom SBV.

Anpassungen gefordert

Für Milch der höchsten Wertschöpfungsstufe liegt der Richtpreis bei 65 Rappen pro Liter, bei B-Milch beträgt er 47,9 Rappen. Die Produzenten müssen mit Abzügen etwa für den Transport rechnen. Ausserdem richten sich laut dem SBV nicht alle Abnehmer nach dem Richtpreis. Viele Milchbauern könnten ihre Produktionskosten nicht decken, sagte Bauernpräsident Markus Ritter. Der Bauernverband fordert die Abnehmer deshalb zu weiteren Anpassungen auf.

Transparenz schaffen

Seine Aufgabe sieht der Bauernverband darin, Transparenz zu schaffen. Die Verhandlungsdelegationen müssten mit den nötigen Informationen beliefert werden. Ritter versicherte, man gebe nicht auf. Laut dem Verband muss kurzfristig der Preis geklärt werden. Mittel- und langfristig müsse man über die Menge diskutieren. Ritter wies aber darauf hin, dass es nicht für alle Bauern gleich realistisch sei, auf andere Produktionszweige auszuweichen. Es erschwere unternehmerische Entscheide, wenn man Investitionen getätigt habe, schon in einem gewissen Alter sei oder Kühe wie Haustiere liebe. (bw)