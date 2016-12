Berset macht die Leute auf dem Land nervös

SP-Bundesrat Alain Berset (SP) kann in Eigenregie Entscheide fällen, die für Tausende Haushalte handfeste finanzielle Folgen ­haben. Als Gesundheitsminister beschliesst er, welche Kantone für die Grundversicherung in mehrere Prämienregionen aufgeteilt werden, welche Gemeinden zu welcher Region gehören und wie gross die Prämiendifferenzen sein dürfen. Von dieser Kompetenz will er nun Gebrauch machen.

Noch bis Mitte Januar ist ein Vorschlag für eine Reform der Prämienregionen in der Vernehmlassung. Sie würde bewirken, dass unter ­anderem in den Kantonen Zürich und Bern die Prämienlast in ländlichen Gebieten zum Teil massiv steigt, während Städter auf Entlastung hoffen dürfen. Die Reform soll bereits für die Prämien 2018 wirksam sein.

Überraschung im Parlament

Dass der Gesundheitsminister solch weitreichende Entscheide solo treffen kann, überraschte im Parlament viele. Auf eine erstaunte Anfrage des Berner SVP-Nationalrats Andreas Aebi konnte der Bundesrat jedoch elegant festhalten, das Parlament selbst habe dies so beschlossen, mit dem neuen Aufsichtsgesetz, das auf 2016 in Kraft trat.

Trotzdem versuchen Aebi – ­notabene ein Emmentaler – und viele Mitstreiter aus anderen ländlichen Regionen, Berset ­zurückzuhalten. Aebi hat eine Parlamentarische Initiative eingereicht, die parteiübergreifend bei 36 Kollegen Anklang fand.

Noch grösser ist der Widerstand im Ständerat: Angeführt vom Schaffhauser Hannes Germann (SVP), fordern 27 Ständeratsmitglieder die Beibehaltung des ­heutigen Systems. Damit ist klar, dass die Gegner der Reform im 46-köpfigen Ständerat – dem Bollwerk der Landkantone – in der Mehrheit sind.

Aber eben: Das Parlament hat kein Mitspracherecht. Und ob es reicht, über die Vorstösse zu entscheiden, bevor Bundesrat Berset Fakten schafft, ist ungewiss.

Dass der Widerstand von einem Schaffhauser und einem Emmentaler angeführt wird, ist kein Zufall. In Schaffhausen müsste die Bevölkerung ausserhalb der Stadt höhere Prämien bezahlen. Und das Emmental gehört mit dem Oberaargau zu den grossen Verlierern in Bern: In beiden Regionen droht im Durchschnitt aller Krankenkassen und Ver­sicherungsmodelle ein einmaliger Prämiensprung von über 10 Prozent.

Dabei ist der «normale» Prämienanstieg nicht eingerechnet. Neu sollen Emmentaler gleich hohe Prämien zahlen wie Stadtberner. Diese dürfen sich im Gegenzug wie die Bieler auf eine Entlastung von über 8 Prozent freuen. Dies zeigen Berechnungen des Krankenkassenverbands Curafutura.

Ähnliche Verwerfungen zeichnen sich in Zürich ab, zum Beispiel im Bezirk Winterthur; hier gehört heute die Stadt zur mittleren Prämienregion 2, der Rest zur günstigsten Region 3. Da der Bund die Prämienregionen neu auf Basis der Bezirke einteilt, zählt neu der gesamte Bezirk zur mittleren Region. Das freut die Städter, denen eine Entlastung im Bereich von 1,7 Prozent winkt.

Der Rest des Bezirks muss sich aber auf einen zusätzlichen Prämienschub von 7,3 Prozent einstellen, wie die Zahlen von Cu­rafutura zeigen. Derselbe Prämiensprung blüht allen Zürcher Gemeinden, die von der güns­tigsten in die mittlere Prämien­region wechseln sollen. Dazu ­gehören unter anderem der ländlichere Teil des Bezirks Bülach, die Be­zirke Dielsdorf (ausser Rümlang und Regensdorf), Hinwil und Pfäffikon. Ähnlich schmerzhaft ist der Prämienaufschlag von über 6 Prozent im Bezirk Meilen, der in die teuerste Prämienregion – jene der Stadt Zürich – aufsteigt.

Für meiste Kantone irrelevant

So gross die Folgen in Zürich und Bern wären, so irrelevant ist die Reform für die Mehrheit der ­anderen Kantone. 15 von ihnen bilden schon heute eine einheitliche Prämienregion, weil sie klein sind oder die regionalen Kostenunterschiede nicht ins Gewicht fallen. Diese Kantone haben keinen Anlass, Bersets Reform abzulehnen. Zum Teil gibt es auch betroffene Kantone wie die Waadt, welche die Reform unterstützen. Beides bewirkt, dass die Gegner nervös werden. Sie fürchten, der Druck sei nicht gross genug dafür, Berset zurückzuhalten.

An vorderster Front wehren sich die Verbände der Krankenkassen, Curafutura und Santésuisse. Curafutura-Direktor Pius Zängerle warnt: «Die Reform beschleunigt das Kostenwachstum und führt zu Einheitsprämien in allen Kantonen.» Seine Überlegung geht so: Wenn Versicherte auf dem Land so hohe Prämien zahlen wie die Städter, gehen sie ebenso häufig zum Arzt oder ins Spital und verlangen einen Ausbau des regionalen Angebots. Die Experten des Bundes hingegen glauben nicht an diese These.

So oder so verlangen die Ver­sicherer, der Bund dürfe sich bei den Prämienregionen nicht auf die Bezirksgrenzen abstützen, sondern müsse weiterhin von den Kosten pro Gemeinde aus­gehen. Pius Zängerle bestreitet nicht, dass auch die heutige Einteilung suboptimal sei: «Aber wenn wir sie schon verändern, sollten wir uns der Kostenwahrheit annähern und uns nicht noch weiter von ihr entfernen.»

(Berner Zeitung)