Bund droht mit Stellenabbau

Als im Dezember übers Sparen in der Bundesverwaltung diskutiert wurde, ging Finanzminister Ueli Maurer davon aus, die Situation lasse sich ohne Kündigungen in den Griff bekommen. Bei einem Treffen mit den Chefs der ihm unterstellten Bundesämtern wurde diskutiert, wie insgesamt 50 Millionen Franken in diesem Jahr beim Personal gespart werden könne, wie SRF schreibt.

Andere Departemente könne Maurer noch nicht beurteilen. In seinem Departement erwarte er aber laut SRF, dass diese Vorgabe zu Kündigungen führen werde. Von einer eigentlichen Kündigungswelle gehe er aber nicht aus. Auch wollte der Bundesrat keine Zahlen nennen, dafür sei es noch zu früh.

Auch das Parlament müsse sparen. Für Anstellungen von Sekretären und wissenschaftlichen Mitarbeitenden stünden in diesem Jahr zehn Prozent weniger zur Verfügung, wie es in einem Brief heisst, der Radio SRF vorliegt.

«Streik ist möglich»

Die Situation, wie sie Bundesrat Ueli Maurer schildere, sei eine andere als zuvor, sagte die Präsidentin des Bundespersonalverbandes, Barbara Gysi, auf Anfrage von SRF. In der Budgetdebatte sei behauptet worden, es gebe noch Luft nach oben. Sie und ihr Verband hätten jedoch schon im Dezember darauf hingewiesen, dass es eng werde. Die Lage könne so nicht hingenommen werden.

Die Personalverbände würden noch diesen Monat Massnahmen besprechen, sogar ein Streik sei laut Gysi möglich. (chk)