«Den perfekten Lügner gibt es nur in Hollywood»

Frau Ludewig, wie oft lügen wir?

Revital Ludewig: Im Schnitt 20-bis 25-mal am Tag. Menschen lügen aber aus ganz unterschied­lichen Motiven. Manchmal lügt man oder hält bewusst die Wahrheit zurück, um eine andere Person nicht zu verletzten. Diese Form nennt sich prosoziale Lüge. Man lügt aber beispielsweise auch, um seine Privatsphäre zu schützen, um Misserfolge zu vertuschen, um sich Schwierigkeiten zu ersparen oder aus Angst vor Strafe oder Sanktion.

Das heisst, wir werden auch häufig angelogen.

Ja. Zum Teil kann die Lüge, ganz besonders die prosoziale Lüge, aber auch Vorteile für den Be­logenen haben. Zum Beispiel dann, wenn die «nackte» Wahrheit verletzend sein könnte. Wenn ich meinen Mann, kurz ­bevor wir ausgehen wollen, frage, ob mir mein Kleid steht, dann sagt er hoffentlich Ja. In solchen Momenten will ich unbedingt überzeugend angelogen werden (lacht).

Manche werden jahrelang fundamental belogen von ihrem Partner. Wieso ist unser Sensor gerade bei unseren Nächsten so schlecht?

Einerseits, weil wir glauben wollen, was der andere sagt. Andererseits darum, weil etwa Ihr Partner und Ihre Kinder Sie sehr gut kennen und deshalb wissen, wie man Sie am besten täuscht. Das ist ein Grund dafür, weshalb viele Frauen und Männer es oft als Letzte bemerken, wenn ihr Partner oder ihre Partnerin eine Affäre hat. Das Umfeld kann oft nicht verstehen, weshalb er oder sie nichts mitbekommt. Doch der Betrügende weiss eben genau, mit welcher Strategie er den Partner einlullen kann.

Gibt es bestimmte Anzeichen, an denen wir erkennen können, dass uns jemand anschwindelt?

Viele denken, wenn jemand sehr aufgeregt ist, in unpassenden Momenten lacht oder häufig nach oben rechts schaut, dann seien dies Hinweise auf eine ­Lüge. Doch die Wissenschaft widerlegt dies. Es gibt keine spezifischen Verhaltensweisen, die einzig beim Lügen auftreten. Die genannten Signale und Verhaltensweisen deuten auf Nervosität hin. Aber nur, weil jemand nervös ist, heisst das noch lange nicht, dass er lügt. Im Alltag kann es deshalb sehr schwierig sein, zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Mehrere Experimente zeigen, dass Menschen intuitiv nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 bis 60 Prozent erkennen, ob eine Aussage wahr oder gelogen ist.

Ein Zufallsresultat. Das ist erschreckend.

Es kann vor allem im Rechtsbereich gefährlich sein, wenn die Wahrheitsfindung nicht wissenschaftlich und systematisch erfolgt. Bei der intuitiven Entscheidung haben wir das Problem, dass jeder eine andere Theorie hat, woran man eine Lüge erkennt. Die einen denken zum Beispiel, man könne Lügner daran erkennen, dass sie viel mit den Händen herumfuchteln. Andere glauben genau das Gegenteil: Sie nehmen an, dass der Lügner sich möglichst wenig bewegt, sich möglichst kontrolliert verhält, um nicht aufzufallen. Doch was bei der einen Person auf eine Lüge hindeutet, ist bei der anderen eine normale Verhaltensweise.

In der US-Serie «Lie to Me» ­können die Fahnder am Zucken einer Augenbraue erkennen, dass jemand schwindelt. Das ist demnach Humbug?

Die Sendung basiert auf der Annahme, dass die Körpersprache uns mitteilt, ob jemand lügt. Doch stellen Sie sich beispielsweise jemanden vor, der in Texas im Gefängnis sitzt. Ihm droht möglicherweise die Todesstrafe. Auch wenn er unschuldig ist, wird er extrem nervös sein und dadurch vielleicht falsche Signale aussenden. Auch die Tatsache, dass die Fernsehfiguren in kürzester Zeit hochkomplexe Fälle lösen, ist unrealistisch. Das entspricht nicht der Rechtspraxis.

Schauen Sie sich solche Sendungen an?

Ich schaue sie mir gern kritisch an. Meine Studenten mussten sich in einem Seminar ebenfalls einige Folgen ansehen und diese anschliessend diskutieren. Ich sage: Geniessen Sie es, am Abend diese Serie zu gucken, aber wenden Sie die Methoden bitte nicht im Untersuchungsraum an.

Sie überprüfen in Strafverfahren bei Familienstreitigkeiten und in Asylverfahren, wer lügt und wer nicht. Wie finden Sie das heraus?

Es gibt keinen einfachen Trick. Zuerst braucht man eine ausführliche Aussage der Person zu dem, was passiert ist – zum Beispiel politische Verfolgung oder sexueller Missbrauch. Dann benötigen wir Informationen über die Person, ihre Intelligenz und ihre Art zu berichten. Dafür reden wir mit den Betroffenen auch über neutrale Themen. So erkennen wir, wie die Person normalerweise spricht und ob sich dies ­davon unterscheidet, wie sie das fragliche Ereignis schildert. Wenn ja, wird weiter überprüft, worin die Unterschiede liegen und ob dies für oder gegen die Glaubhaftigkeit spricht. Wir suchen dabei weniger nach der Lüge als nach der Wahrheit. Wir schauen, ob wir davon ausgehen können, dass die Aussage auf einem Erlebnis beruht. Oder ob die Person sie auch hätte erfinden können.

Verwenden Sie Lügen­detektoren?

In der Schweiz werden in der Regel keine Lügendetektoren verwendet. Falls doch, dann nur mit Sondergenehmigung und lediglich als Mittel, um eine Person zu entlasten. Ein Lügendetektor kann keine Lügen erkennen, aber er hilft bei der Bedeutsamkeitsdiagnostik.

Das heisst?

Das Gerät misst über Kabel die Herzfrequenz, Handschweiss und Atmung. Wenn der Verdächtige emotional betroffen ist, wird die Linie, die das Gerät aufzeichnet, nach oben ausschlagen. Wir wissen dann, dass hier etwas Bedeutsames passiert. Was genau, müssen wir aber erst im Gesamtkontext analysieren. Denn ein Verdächtiger kann auch emotional reagieren, weil er über seine Schwiegermutter spricht, die er nicht ausstehen kann, oder wenn er über das Thema Fussball redet, das ihm am Herzen liegt. Dabei ist es auch wichtig, die Fragen strategisch in der richtigen Reihenfolge zu stellen. Denn wenn man eine Lüge mehrmals erzählt, wird man mit der Zeit ruhiger dabei.

Kann Folter jemanden dazu bringen, in einem Notfall schnell die Wahrheit preiszugeben?

Es ist nicht auszuschliessen, dass eine Person durch Folter etwas preisgibt, das sie verheimlichen möchte. Es ist aber auch möglich, dass der Druck und die physischen Schmerzen dazu führen, dass der Verdächtige ein falsches Geständnis macht. Und sehr wichtig: Wer Folter anwendet, macht sich vom Helfer zum Täter. Das ist nicht zulässig.

Gibt es den perfekten Lügner?

In Hollywoodfilmen gibt es ihn, in der Praxis nicht. Natürlich können manche Leute komplexere Lügen erfinden. Aber wenn wir jemanden dreimal drei Stunden lang wissenschaftlich befragen, dann merken wir bei jedem, ob er etwas wirklich erlebt hat.

Besonders heikel sind Fälle, in denen Sie herausfinden müssen, ob eine Frau tatsächlich Opfer einer Vergewaltigung wurde. Kann man dies überhaupt allein anhand der Aussage erkennen?

Auch bei Gewalt- und Sexualdelikten gibt es verschiedenste Hinweise, die Aufschluss über den Wahrheitsgehalt einer Aussage geben. So zeigen unsere Erfahrung sowie wissenschaftliche Untersuchungen, dass Opfer von schlimmen Gewalttaten zu Beginn oftmals etwas sprunghaft erzählen, dafür aber detailliert und ohne logische Widersprüche.

Wie klingt das konkret?

Die Opfer können zum Beispiel über die erlebte Gewalt so erzählen: «Als er mich gestossen hat, bin ich zu Boden gefallen. Es war so plötzlich. Ich war im Wald. Also ich laufe zweimal in der Woche im Wald. Anfangs hatte ich den Mann gar nicht bemerkt, nur den Hund. Ich bin zu Boden gefallen. Und nachher, als ich im Spital angekommen bin, waren meine Socken völlig kaputt und blutig. Am schlimmsten war, als er mich mit dem Messer bedroht hat.» Bei Personen, die lügen, ist es dagegen häufig umgekehrt: Sie erzählen in streng chronologischer Reihenfolge, und ihre Erzählung enthält kaum unerwartete Wendungen. Stattdessen halten sie sich an ihre persönliche Vorstellung davon, wie beispielsweise eine Vergewaltigung ungefähr abläuft. Bei späteren Befragungen verstricken sie sich dann aber oft in Widersprüche.

Wer lügt eigentlich mehr – Männer oder Frauen?

Beide Geschlechter lügen grundsätzlich gleich oft. Nur die Themen sind in der Regel anders. Männer schwindeln gemäss ei­ner Studie eher bei der Frage, wie oft sie Sport machen, wie viele PS ihr Auto hat, wie viel sie ver­dienen und wie oft sie fernsehen. Sie lügen, um sich positiv beziehungsweise etwas positiver darzustellen. Bei Frauen ist Selbstschutz ein häufiges Motiv für die Lüge. Sie schwindeln, wenn es um ihr Alter, ihr Gewicht oder darum geht, wie viel Geld sie beim Einkaufen ausgegeben haben.

Wie verbreitet sind pathologische Lügner?

Sie meinen Leute, die «nur lügen», die Freude daran haben, andere bewusst und dauerhaft zu täuschen? Das ist ein Randphänomen. Wer lügt, muss seine Lüge schützen. Das kostet ziemlich viel Energie. Die allermeisten Lügen fliegen zudem irgendwann auf. Und ein Ruf als Lügner ist gesellschaftlich sehr schädlich.

Wann lernen Kinder zu lügen?

Zwischen drei und fünf Jahren. Wir Erwachsenen bringen es ihnen bei.

Wie bitte?

Das Lügen, insbesondere die prosoziale Lüge, kann als Teil der ­sozialen Kompetenz betrachtet werden. Nehmen wir an, das Kind erhält von der Grossmutter ein Weihnachtsgeschenk, das es hässlich findet. Die Eltern werden ihm sagen, es müsse sich trotzdem artig dafür bedanken und dabei möglichst seine Enttäuschung verbergen. Wir sind auch froh, wenn die Kinder nicht durch die Strassen laufen und ihre wahre Meinung laut herausrufen wie zum Beispiel: «Iiiiiih, Mami, der Mann ist so dick!»

Ausschnitt aus der Sendung «LUKE! Die Woche und ich», der zeigt, dass Kinder lügen können, z.B. wenn sie einen imaginären Tiger schützen wollen. Quelle: Youtube

Hilft Ihnen Ihr Wissen über ­Lügen, selber besser zu lügen?

Ich glaube nicht, dass ich besser lügen kann als andere. Aber wenn ich eine Lüge erkenne, dann hilft mir mein Wissen, zu verstehen, warum die Person nicht die Wahrheit gesagt hat. Etwa aus Höflichkeit, weil sie Angst vor einem Imageverlust hat oder weil sie sich nach etwas sehnt.

Lügen Sie häufig?

Ich versuche lieber auszuweichen oder etwas zu verschweigen.

Sie haben eine 16-jährige ­Tochter. Merken Sie, wenn diese Sie anlügt?

Ich versuche im Privatleben nicht, alle Lügen aufzudecken. Wenn meine Tochter mir etwas erzählt, mache ich keine wissenschaftliche Untersuchung dazu. Aber wenn ich das Gefühl habe, sie lügt mich an, versuche ich, ihre Motivation dahinter zu ver­stehen. So kann ich versöhnlich darauf reagieren. Wenn meine Tochter etwa sagt, dass alle zum Open-Air-Festival gehen würden und nur sie dürfe nicht, dann weiss ich, dass sie einfach sehr gern hingehen möchte.

Man hat das Gefühl, dass das Lügen im öffentlichen Raum mit US-Präsident Donald Trump eine neue Dimension angenommen hat. Wie sehen Sie das?

Ich glaube nicht, dass mehr gelogen wird in der Politik als früher. Aber ich sehe, dass das Thema Lüge und Wahrheit im Moment stark diskutiert wird. Im Prinzip handelt es sich um einen Machtkampf: Die Aufgabe der Medien ist es, die Arbeit eines Politikers kritisch zu würdigen. Wir haben nun die Situation, dass der betroffene Politiker dies als illoyal und unfair wahrnimmt. Er reagiert darauf, indem er die Berichte, die seine Lügen aufdecken, wiederum als Lügen betitelt. So entsteht eine Konkurrenz der Wahrheiten.

