Der Senkrechtstarter bringt sich in Position

Ein Stern erstrahlt im Westen der Schweiz. Doch so richtig haben das die Deutschschweizer noch nicht realisiert. Die Rede ist von Pierre Maudet, dem 39 Jahre jungen, freisinnigen Genfer Staatsrat. Er hätte das Zeug zum Bundesrat, attestieren ihm viele. Ihm werden auch Ambitionen auf den frei werdenden Sitz des zurücktretenden Didier Burkhalter nachgesagt.

Bestätigt hat er dies offiziell nie, gegenüber dieser Zeitung lässt er im Gespräch zumindest durchscheinen, dass er Lust hätte. Der Schnellsprecher hält fast eine Antrittsrede, die er Französisch beginnt, in perfektem Deutsch fortsetzt – und eine Kostprobe in Italienisch gibt es obendrauf.

Pokern heisst cool bleiben

Doch Maudet ist schlau genug, um das komplizierte Räderwerk einer Kandidatenkür zu durchschauen: «Ich liebe Schach, doch Bundesratswahlen sind ein Pokerspiel», sagt er. Der Tessiner Ignazio Cassis ist gut aufgestellt. Und die oft gehörte Forderung, nun gehöre noch eine Frau auf das Zweierticket, tönt logisch. Der Genfer Nationalrat Christian Lüscher, der im Unterschied zu Maudet keinen Hehl aus seinen Gelüsten auf höhere Weihen macht, böte da kein echtes Hindernis. Dafür die Staatsrätin Jacqueline de Quattro oder die Nationalrätin Isabelle Moret, beide aus der Waadt.

Maurer kriegt sein Fett ab

Da bleibt Maudet nur die Lauerposition: «Momentan beobachte ich die Situation.» Auffallend ist aber, dass ihm der westlichste Zipfel der Schweiz nicht reicht als politische Bühne. Keck griff er bereits 2011 Bundesrat Ueli Maurer an: «Bundesrat Ueli Maurer ist das grösste Sicherheitsrisiko für die Schweiz», sagte er damals zu dessen Sicherheitsbericht 2010 und schimpfte, die Schweiz sei isoliert, verwundbar und ­werde nicht mehr als neutral ­betrachtet. Der «amateurhafte» Nachrichtendienst müsse professionalisiert werden, es brauche einen Effort gegen die Internetkriminalität, mehr Polizisten und schärfere Grenzkontrollen. Mit solchen Tiraden machte Maudet sich einen Namen als «Mister Sicherheit».

Der Vorsteher des Genfer ­Departements Sicherheit und Wirtschaft nimmt konsequent die Sorgen eines exponiert gelegenen Kantons auf. Die Bevölkerung ist weltoffen, aber auch von Problemen betroffen, welche die Nähe zur Grenze mit sich bringt: Grenzgänger und Kriminalität.

Maudet hat das begriffen und bringt beides unter einen Hut. Der Jurist inszeniert sich zwar als Hardliner: «Seit ich Regierungsrat bin, sank die Kriminalität um 25 Prozent. Die Zahl der Ausschaffungen habe ich verdreifacht.» Gleichzeitig schafft er aber die Grundlagen, um mit seiner im Februar dieses Jahres lancierten «Operation Papyrus» Hunderte von Sans-Papiers zu ­legalisieren. Und er setzt sich gegen Dumpinglöhne ein. Ob das nun links oder rechts daherkommt, ist ihm einerlei: «Ich ­setze mich für eine Schweiz der Lösungen ein, nicht für eine der Probleme», sagt er.

Wer bringt sich in Stellung für die Nachfolge von Didier Burkhalter:

Maudets Flurschäden

Beobachter in Genf sehen in Maudet einen ehrgeizigen, ergebnisorientierten Politiker, einen, der bewusst aufs Tempo drückt. Wichtig sind ihm Resultate, mit denen er bei seinen Wählern punkten kann. Flurschäden nimmt er in Kauf, so die Meinung der Genfer Journalistin Sophie Roselli, die sein politisches Wirken seit Jahren begleitet. Zum Beispiel beim notorischen Engpass im Strafvollzug. Genf sicherte den anderen Kantonen in der Romandie den Bau eines neuen Gefängnisses für den Strafvollzug psychisch kranker Delinquenten zu.

Maudet eröffnete es, bevor genügend geschultes Personal zur Verfügung stand. Mit dem Gefängnispersonal und der Polizei liegt er sowieso im Dauerstreit. Innerhalb seiner ­Direktion werde seine strenge Hand gefürchtet, stellt Roselli fest. Aus der «Lokomotive» werde dann ein «Bulldozer». Diese unzimperliche Ungeduld könnte Maudets Schwachpunkt sein. Roselli traut «dem brillanten Stra­tegen» aber durchaus zu, dass er sich die diplomatischeren Gepflogenheiten Bundesberns aneignen könnte.

Wer Maudet im Gespräch erlebt, kann sich das zwar vorstellen. Aber sein militärisch geprägter Führungsanspruch ist ausgeprägt. Etwas verächtlich meint er, dass Konsens oft zum kleinsten gemeinsamen Nenner führe. Ihm ist das zu wenig. Da nimmt er lieber die Konfrontation in Kauf. Er will vorwärtsmachen, nicht zuwarten.

«Tag und Nacht erreichbar»

Pierre Maudet ist ein «Animal ­politique», ein karrierebewusster Vielarbeiter. «Er gibt zwar niemandem seine Handynummer, erreichbar ist er aber dennoch Tag und Nacht, sogar in den Ferien», sagt Roselli. Maudets Interesse für Politik brach sich bereits im zarten Alter von elf Jahren Bahn. Damals setzte er sich für eine Skateboardanlage ein. Am 1. Juni 2011 wurde er zum jüngsten Stadtpräsidenten in der Geschichte Genfs gewählt, bevor er es nur ein Jahr später in die Kantonsregierung schaffte. Ende 2013 wurde er mit dem besten Resultat im Amt bestätigt. Während seines rasanten Aufstiegs heiratete er. Maudet ist heute Vater dreier Kinder.

«PM» mitten im Geschehen

Seine persönliche Website enthält die Geburt seiner Kinder ebenso als Wegmarken wie die Präsentation der jährlichen Sicherheitsberichte. Filmsequenzen zeigen einen Mann inmitten des Geschehens. «PM» inszeniert sich gekonnt: Im Unterschied zu Ignazio Cassis ist Maudets Website à jour. Cassis musste kürzlich eingestehen, dass er seine eigene seit 2015 nicht mehr ­aktualisiert hat.

All das ändert nichts an der Ausgangslage (siehe Box): Der FDP-Fraktionschef Cassis ist Favorit und Maudet in Bundesbern wenig vernetzt. Dabei wäre der beherzte Macher das Wagnis wert. Für einen Testlauf, wie ihn Cassis bei den Bundesratswahlen 2008 riskierte, gäbe er sich aber wohl nicht her. Zumal 2018 kantonale Wahlen anstehen. Immerhin: Maudets politisches Feuer lodert weiter. Jung genug für eine zweite Chance ist er allemal. (Berner Zeitung)