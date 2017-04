Der radikale Stellenabbau beim Bund bleibt aus

Das Bundesamt und der schwarze Peter

Mitte März verschickte das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) eine Mitteilung , die nachhaltig für Verwirrung sorgte. Es gab ­darin den Abbau von 57 Vollzeitstellen bekannt. 32 werden ­lediglich ausgelagert, 25 effektiv abgebaut, wobei es zu Kündigungen kommt. Die Begründung war einigermassen undurchsichtig. Als ersten und klarsten Grund nannte das BIT die Budgetkürzungen, die das Parlament beschlossen hatte.



Der zornige Aufschrei von SP und Personalverbänden kam sofort. Etwas später kamen die Fragezeichen. Eine Übersicht des Finanzdepartements zeigte, dass das BIT die Personalausgaben wegen der Budgetkürzungen nur um 1,5 Millionen Franken senken muss. Das ergibt umgerechnet etwa 10 Stellen. Wie kann dies der Grund sein für einen Abbau von 57 Stellen?



«Die Argumentation des BIT ist vollkommen unverständlich», ärgert sich SVP-Nationalrat ­Thomas Aeschi. Sein Verdacht: «Das BIT will uns den schwarzen Peter zuschieben für unliebsame Entscheide, die es ­ohnehin gefällt hätte.» Im Finanzdepartement scheine man nun immerhin bereit zu sein, in solchen Fällen künftig besser auf die Kommunikation der Ämter zu achten.



Das BIT nimmt zu den Vorwürfen keine Stellung, hält aber an seiner Darstellung fest. Zusammengefasst: Das Amt muss mehrere grosse Informatikprojekte stemmen, wofür es mehr Personal benötigt. Angesichts des neu auferlegten Deckels bei den Personalkosten blieb ihm keine andere Wahl, als in anderen Bereichen Stellen abzubauen oder auszulagern. Deshalb wirkten sich laut dem Amt die Kürzungen stärker aus, als es auf den ersten Blick scheine.