Die Staatsanwälte ecken bei Ausschaffungen an

Die Sicht der SVP

«Das war voraussehbar», sagt Adrian Amstutz, Fraktionschef der SVP. Dass die Härtefallklausel bisher rund 40 Ausschaffungen verhindert hat, überrasche ihn nicht. «Die Lügenkampagne unserer Gegner hatte von Anfang an zum Ziel, möglichst viele Ausschaffungen zu verhindern.» Unter Führung des damaligen FDP-Präsidenten Philipp Müller und der Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP) sei eine «pfefferscharfe Umsetzung» versprochen worden. «Geblieben ist wie von uns vor­ausgesagt ein joghurtweicher Selbstbedienungsladen an Möglichkeiten für die Justiz, nicht ausschaffen zu müssen.»



Einspruch: Die Solothurner Staatsanwälte haben bei einem (misslungenen) Kupferdiebstahl auf einem Firmenareal auf den Landesverweis verzichtet. Will die SVP Ausländer ausschaffen, nur weil sie Kupfer stehlen? «Was heisst hier nur?», fragt Amstutz. Er betont, die SVP und die Mehrheit von Volk und Ständen hätten eine klare Botschaft an alle Ausländer senden wollen: «Mörder und Vergewaltiger, aber auch Einbrecher und Diebe, die Hausfriedensbruch begehen, müssen die Schweiz verlassen.»

Dass die Staatsanwälte die Härtefallklausel selber anwenden, ist nach Am­stutz ein klarer Gesetzesverstoss. «Einmal mehr missachtet die Justiz die Gewaltentrennung.» Die SVP verfolge diese Entwicklung besorgt und werde «zu gegebener Zeit» erneut aktiv werden. «Zuerst muss die Bevölkerung einmal merken, dass sie auch hier brutal angelogen wurde, genau wie seinerzeit mit den Einwanderungsprognosen bei der Personenfreizügigkeit.» fab