Die acht grössten Irrtümer über Scheidungen

41 Prozent aller Ehen in der Schweiz werden geschieden. Gemäss weitverbreiteter Ansicht handelt es sich dabei vor allem um junge Paare, die sich sofort trennen, sobald die ersten Probleme auftauchen. Doch diese Vorstellung ist falsch – wie viele andere. Dies zeigt das neue Buch «Wenn die Liebe nicht mehr jung ist».

Autorin ist die Psychologin Pasqualina Perrig-Chiello. Sie und ihr Forschungsteam haben tausend langjährig Verheiratete und tausend spät Geschiedene während 6 Jahren dreimal zu ihrem Wohlbefinden, zu Stress und zu ihren Ressourcen befragt.

Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen präsentiert die an der Universität Bern emeritierte Honorarprofessorin auch Hinweise, was Partnerschaften am Leben erhält. Die Ergebnisse widerlegen einige der Mythen rund um Ehescheidungen.

Mythos 1: Die Scheidungsrate steigt kontinuierlich.

Falsch. Die Scheidungsrate ist in den vergangenen Jahren sogar leicht gesunken. Leider lassen sich die Zahlen erst ab 2011 vergleichen, weil das Bundesamt für Statistik (BFS) seit damals eine neue Datenquelle verwendet. In dieser kurzen Zeitspanne hat sich die Ziffer von 43 Prozent auf 41 Prozent reduziert.

Mythos 2: Grund für die meisten Scheidungen ist Untreue.

Falsch. Die spät Geschiedenen, die Pasqualina Perrig-Chiello und ihr Team befragt haben, gaben als häufigsten Trennungsgrund eine zunehmende Entfremdung an. Die Paare hatten sich auseinandergelebt, wussten sich nichts mehr zu sagen.

Am zweithäufigsten sagten die Betroffenen, sie hätten sich getrennt, weil sie einfach nicht mehr zusammenpassten. Der Unterschied zur Entfremdung liegt darin, dass diese meist still vor sich geht, während die Unvereinbarkeit der Lebensstile in der Regel von Konflikten begleitet ist. Dabei spielt oft auch ein des­truktiver Kommunikationsstil eine Rolle.

Eine aussereheliche Beziehung eines der beiden Ehepartner wurde erst an dritter Stelle erwähnt. Für sich allein genommen sei Fremdgehen «kein zwingender Vorhersagefaktor für eine Scheidung», sagt Pasqualina Perrig-Chiello.

Mythos 3: Geschiedene sind unglücklicher als Verheira­tete.

Falsch. Das kann man nicht so ­generell sagen. Natürlich stürzt eine Scheidung die meisten ­Betroffenen in eine Krise. Doch längerfristig bewältigen sie die meisten gut. Laut Pasqualina Perrig-Chiello sind glücklich Verheiratete und solche, die mit ihrer Scheidung sehr gut zurechtkamen, ungefähr gleich zufrieden mit ihrem Leben. Deutlich weniger zufrieden waren die unglücklich Verheirateten. Das Fazit: «In vielen Fällen scheint eine Scheidung also die bessere Lösung zu sein, als weiter unglücklich verheiratet zu bleiben.»

Mythos 4: Paare, die viel streiten, trennen sich eher.

Falsch. Gar nie zu streiten, kann ebenfalls gefährlich für die Beziehung sein, weil die Partner dann riskieren, das Gespür für den anderen zu verlieren. Der Preis für den kurzfristigen Frieden sei längerfristig Langeweile, emotionale Verflachung und existenzielle Krisen, schreibt Pasqualina Perrig-Chiello. Es geht vor allem darum, wie man streitet. «Streit, der ständig bis zum bitteren Ende ausgetragen wird und immer wieder in einer Grundsatzdiskussion endet, den verträgt auf die Dauer keine Ehe, denn häufig bleibt der Respekt vor dem anderen auf der Strecke.» Besser sei es, Streit als Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen und denen des Partners aufzufassen und möglichst fair nach tragfähigen Kompromissen zu suchen.

Mythos 5: Vor allem junge Paare lassen sich scheiden.

Falsch. Am höchsten ist die Scheidungshäufigkeit in der Altersgruppe der 45- bis 50-Jährigen. Dies zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik. Grund dafür ist, dass Menschen im mittleren Lebensalter oft eine erste Bilanz ziehen und je nachdem einen Neustart anstreben. Hinzu kommt, dass die romantischen Ansprüche an Ehe und Partnerschaft gewaltig gestiegen sind. Im grossen Stress zwischen Beruf und Familie leidet jedoch oft die Beziehung.

Es gibt im Übrigen ein ideales Zeitfenster, um eine Ehe einzugehen. Dies ist Ende zwanzig/Anfang dreissig. Ab einem Alter von 34 Jahren bei der ersten Heirat steigt das Risiko für eine Scheidung tendenziell an, wie eine deutsche Studie belegt. Für jene, die nach vierzig heiraten, nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Trennung nochmals wesentlich zu. «Es ist möglich, dass später Heiratende eventuell weniger leicht feste, verbindliche Partnerschaften eingehen», meint Pasqualina Perrig-Chiello.

Mythos 6: Die meisten Ehepaare merken schnell, dass sie nicht zusammenpassen.

Falsch. Wer sich scheiden lässt, tut dies laut BFS im Schnitt erst nach knapp 15 Jahren Ehe. Die Ziffer für Scheidungen nach einer kurzen Ehe von bis zu 4 Jahren hat sich seit 1991 halbiert und liegt derzeit bei 10 Prozent. «Grund hierfür könnte das höhere Erstheiratsalter sein», meint Pasqualina Perrig-Chiello. Dieses lag 1980 bei 27 Jahren, 2015 waren es bereits 30,4 Jahre. In diesem Alter gehen die meisten erfahren und mit realistischen Erwartungen eine Ehe ein. Zudem ist eine Heirat heute nicht mehr zwingend, wer sich für sie entscheidet, tut dies aus Über­zeugung.

Mythos 7: Wer schon Jahrzehnte zusammen ist, trennt sich in der Regel nicht mehr.

Falsch. Der Anteil der Ehen, die nach 30 Jahren geschieden werden, ist seit den 1990er-Jahren rapide angestiegen. Derzeit liegt er laut BFS bei rund 40 Prozent. Pasqualina Perrig-Chiello sieht eine möglichen Erklärung in der längeren Lebenserwartung. Keine frühere Generation war mit der Herausforderung konfrontiert, so lange mit einem Lebenspartner zusammenbleiben zu können. Ein weiterer Grund ist, dass Frauen aufgrund ihrer zunehmenden finanziellen Unabhängigkeit nicht mehr in unbefriedigenden Ehen ausharren müssen. Auch der Auszug der Kinder kann ein Paar dazu bringen, die eigene Partnerschaft zu hinterfragen.

Mythos 8: Immer mehr Kinder wachsen als Scheidungs­kinder auf.

Falsch. Die grosse Mehrheit der Kinder wächst heute mit beiden leiblichen Elternteilen auf. Zum allergrössten Teil sind diese auch verheiratet. Obwohl alternative Familienmodelle in den Medien breit diskutiert werden, sind sie in der Realität selten. Nur 10 Prozent der unter 18-Jährigen leben in einem Einelternhaushalt und bloss 2,6 Prozent in einer Patchworkfamilie, wie das Bundesamt für Statistik festhält. Die Erklärung ist relativ simpel: «Der Trend zu später Scheidung trägt dazu bei, dass weniger minderjährige Kinder von einer Scheidung betroffen sind», heisst es im Familienbericht 2017 des ­Bundes.

Pasqualina Perrig-Chiello: «Wenn die Liebe nicht mehr jung ist. Warum viele langjährige Partnerschaften zerbrechen und andere nicht», Hogrefe, 232 Seiten. (Berner Zeitung)