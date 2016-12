Die betrunkene SVP-Frau und ihr Bundesrat

Es war vor ziemlich genau einem Jahr, im Kornhauskeller von Bern, und es war gar nicht so einfach, zu merken, wer denn jetzt hier in den Bundesrat gewählt worden war. Ist es der eher unscheinbare Mann mit der langweiligen Brille? Oder vielleicht doch die Frau mit den langen blonden Haaren? Kaum einen Schritt wich SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz am Tag von Guy Parmelins Wahl in die Regierung von dessen Seite. Es gibt an diesem 9. Dezember mehr Bilder von ihm und ihr, als von ihm und seiner Frau. Sie habe von Anfang an an Parmelin geglaubt, erzählte sie den Journalisten während der Wahlfeier, sie habe alles für ihn gegeben. «Wissen Sie», sagte sie dann noch, «es kann auch nie schaden, einen direkten Draht zu einem Bundesrat zu haben.»

Wie sich das die Genfer Nationalrätin vorstellt, mit dem direkten Draht nach ganz oben, durften Genfer Polizisten vor zwei Wochen erfahren. Amaudruz war mitten in der Nacht auf dem Posten, weil sie auf ihrer Heimfahrt von einem Springreit-Concours angehalten worden war. Etwas betrunken. Die Polizei habe sie hervorragend behandelt, teilte die Nationalrätin später per Communiqué mit (proaktiv, solche Dinge sollte man selber steuern) und lobte die Menschlichkeit der Beamten.

1,92 Promille

«Le Temps» hat in der Zwischenzeit mit ein paar dieser Polizisten reden können und – nun ja – vielleicht war das Communiqué nicht bis ins letzte Detail ganz exakt. Sie war nicht etwas betrunken, sie hatte 1,92 Promille Alkohol im Blut. Und sie hat sich aufgeführt, wie man sich als Volksvertreterin nicht aufführen sollte. Sie sei Nationalrätin, habe sie den Polizisten mitgeteilt und sich geweigert, ins Röhrchen zu blasen. Zuerst versuchte sie, den Genfer Oberstaatsanwalt zu erreichen (vergeblich), dann telefonierte sie mit ihrem Anwalt, dem FDP-Nationalrat Christian Lüscher. Der kennt sich mit schwierigen Fällen aus – zu seinen Mandanten gehörte unter anderem der nigerianische Diktatorensohn Abba Abacha – und riet der Nationalrätin zu kooperieren. Das tat sie dann auch – und zog später dennoch ihre letzte Karte. Ein Anruf, sehr früh morgens, bei ihrem Bundesrat. «Er hat mit ihr als Freund gesprochen und nicht als Bundesrat», heisst es beim Verteidigungsdepartement, wo man peinlichst darauf bedacht ist, keine Sekunde den Eindruck zu erwecken, Parmelin habe sich auf irgendeine Art und Weise eingemischt. Er habe ihr nur geraten, sich zu beruhigen und mit der Polizei zusammenzuarbeiten.

Was sich Amaudruz vom Anruf erwartet hatte? Es ist unklar. Sie redet nicht mehr, das übernimmt Anwalt und Nationalratskollege Lüscher. Sie habe eine grosse Dummheit gemacht, sagt dieser Lüscher, und in ihrer Verzweiflung darum Rat von einem Freund erhofft.

Die Krawatte ausgewählt

Es war ja auch schon umgekehrt. Als Parmelin am 30. Oktober 2015 in Montreux seine Kandidatur für den Bundesrat bekannt gibt, sitzt Amaudruz an seiner Seite. Sie hat ihm die Krawatte ausgewählt. Sie ist es, die die gesamte Kampagne für Parmelin mitorganisiert. Zu Beginn nimmt kaum jemand die Kandidatur des blassen Winzers ernst, Amaudruz jedoch glaubt an ihn. Die Unterstützung der Genfer SVP-Präsidentin hilft dem Waadtländer Parmelin, sich als Kandidat der ganzen Genferseeregion zu präsentieren.

Aufgearbeitet ist diese Geschichte in einem eben erschienenen Büchlein des früheren SVP-Nationalrats Yvan Perrin. «Election de Guy Parmelin – L’autre lecture» heisst es, auf dem Titelbild steht Parmelin, den Arm eng um eine blonde Frau gelegt. Es ist schon wieder nicht seine Ehefrau.

Die Wahl von Parmelin ist der Höhepunkt der rasanten Karriere von Céline Amaudruz. Der Partei beigetreten ist sie erst 2009 – damals noch im Schlepptau ihres Vaters, eines Genfer Anwalts, der zur SVP kam, weil er sich über die Abwahl von Christoph Blocher ärgerte. Doch die Tochter lässt den Vater rasch hinter sich. Noch im Jahr ihres Parteibeitritts wird sie ins Kantonsparlament gewählt, ein Jahr später übernimmt sie 2010 bereits das Präsidium der Kantonalpartei. Die SVP Genf ist damals heillos zerstritten und kommt nicht recht vom Fleck, weil es im Kanton mit dem Mouvement Citoyen Genevois eine noch populistischere Konkurrenzpartei gibt. In einer Kampfwahl schlägt die damals 31-jährige Amaudruz ihren 70-jährigen Gegenkandidaten vernichtend und gibt den alten Männern nach der Wahl über die Medien den Tarif durch: «Ich werde die Entscheidungen fällen. Die Partei muss wieder anfangen, Politik zu machen. Ich werde keine interne Zwietracht mehr dulden», deklariert sie in einem Interview mit «Le Temps». Tatsächlich anerkennen selbst Skeptiker, dass die SVP Genf unter Amaudruz geeinter auftritt als vorher.

Männerfantasien

Amaudruz an der Spitze der Genfer SVP ist für die Boulevardpresse ein Geschenk der Götter. Eine junge SVP-Frau! Die gut aussieht! Und reitet! «Darf eine Politikerin denn so wild sein?», fragt der «SonntagsBlick» im September 2010 und beschreibt ein Bild von ihr mit ihrem Pferd in bester Softporno-Tradition: «Céline Amaudruz als Amazone mit ihrer Stute Ulisca. Herausfordernd die Pose, tief aufgeknöpft die Bluse. Figurbetont im Reitkostüm mit enger Hose und hohen Stiefeln.» Als Amaudruz ein Jahr später in den Nationalrat gewählt wird (und dabei den 70-jährigen Nationalrat André Reymond wegputscht), gibt es kein Halten mehr. «Der Rock war fast kürzer als ihre Haare!», zitiert der «SonntagsBlick» «begeisterte SVPler». Die «schöne Céline» beflügle Männerfantasien.

Politisch sorgt sie für weniger triefende Schlagzeilen. In fünf Jahren im Nationalrat hat sie keine grossen Pflöcke eingeschlagen. Und sogar in ihrem Kernthema bringt sie gerne mal Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge, Jahresaufenthalter mit B-Ausweis und andere Ausländer-Kategorien durcheinander.

Bis an die Spitze

Solche Mängel kompensiert Amaudruz mit einem sicheren Gespür für populäre Themen. Die erfolgreiche SVP-Kombination von Ausländer und Kriminalität beherrscht die inzwischen 37-jährige Genferin aus dem Effeff. 2013 fordert sie in einer Motion, dass der Staat gefährlichen Straftätern nach Absitzen ihrer Strafe einen elektronischen Chip implantiert.

Amaudruz’ Potenzial sieht man auch in der Zentrale: Seit April 2016 ist sie Vizepräsidentin der Partei. Ob sie das weiterhin bleiben darf, will die SVP nach dem Strafverfahren entscheiden. Bis es so weit ist, ist Amaudruz, die ihren geliebten Mini Cooper ebenfalls schon im «Blick» zeigen durfte, auf den Zug angewiesen. Damit pendelt die UBS-Bankerin zwischen Bern, Genf und Zürich, wo sie seit Juni Wochenaufenthalterin ist. Zürich sei eine Offenbarung für sie, offenbarte sie dem «Blick» im Sommer. Die Stadt einfach viel sicherer als Genf. Dann redete sie über Gewalt, Drogen und Dreck. Nicht über den Verkehr. Und allenfalls betrunkene Verkehrsteilnehmer. (Tages-Anzeiger)