Die höchste Franchise wird teurer

Anstieg parallel zu den Kosten

In der obligatorischen Krankenversicherung beteiligen sich Versicherte mit einer Franchise und dem Selbstbehalt an den Gesundheitskosten. Alle Franchisen sollen künftig an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst werden. Der Bundesrat hat dazu im Auftrag des Parlaments eine Vorlage ausgearbeitet. Die entsprechende Änderung des Krankenversicherungsgesetzes hat er am Mittwoch in die Vernehmlassung geschickt.



Das Parlament verspricht sich von der Änderung eine stärkere Eigenverantwortung und eine geringere Inanspruchnahme von Leistungen. Man werde weniger wegen Bagatellfällen den Arzt aufsuchen, wenn man sich stärker an den Kosten beteiligen müsse. Die Zeitabstände für die Anpassungen, die in Schritten von 50 Franken geplant sind, sollen von der Kostenentwicklung abhängen. Der Bundesrat rechnet damit, dass die Franchisen erstmals für das Jahr 2020 angepasst werden. Der Krankenkassenverband Santésuisse begrüsst diese Pläne.bw