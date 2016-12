Ein halbes Jahr nach Brexit-Votum: Der Schock bleibt aus

Chef-Stimmenauszählerin Jenny Watson gab das endgültige Resultat zum Brexit-Referendum am Freitag, 24. Juni 2016 um punkt 7.20 Uhr Lokalzeit im Rathaus von Manchester bekannt: Die Briten haben bei 33,5 Millionen gültigen Stimmen und einer Stimmbeteiligung von 77,2 Prozent den Austritt aus der EU beschlossen.

Knapp war es letztlich nicht: Von 100 abgegebenen Stimmen waren 52 für den Brexit und 48 dagegen. Von den 12 Abstimmungsregionen Grossbritanniens sprachen sich einzig Gross-London (Greater London), Schottland und Nordirland für den Verbleib in der EU aus. Die Altersgruppe der Unter-25-Jährigen blieb der Abstimmung weitgehend fern.

Warnungen vor negativen ökonomischen Folgen für Grossbritannien und die Wirtschaftsbeziehungen zu wichtigen Handelspartnern haben die Briten kalt gelassen. Waren die Bedenken übertrieben? Genau ein halbes Jahr nach der Brexit-Abstimmung zeigen wir die bislang messbaren Auswirkungen des weitreichenden Entscheids für die Schweizer Unternehmen und die britische Wirtschaft auf.

Medikamente sind der Schweizer Exportschlager

Aus Sicht der exportorientierten Schweizer Wirtschaft ist Grossbritannien der fünftwichtigste Abnehmer. Im Jahr 2015 erreichten die Ausfuhren von «Swiss made»-Produkten auf die Insel einen Wert von 44 Milliarden Franken, wobei Medikamente der Exportschlager sind.

In den Monaten nach dem Brexit-Entscheid schwankten die Exportzahlen im Vergleich zum Vorjahr zwischen Wachstum und Rückgang. Die Zunahme war vor allem getrieben durch die gestiegene britische Nachfrage nach Medikamenten. Die Befürchtung war, dass der Brexit sich negativ auf das Investitionsverhalten der britischen Wirtschaft auswirken und damit die Nachfrage nach Schweizer Exportgütern schwächen würde.

Eine Zweidrittelmehrheit von Firmen mit Bezug zur Schweiz und zu Grossbritannien spürt keine ­unmittelbaren Veränderungen nach dem Brexit-Votum: Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Britisch-Schweizerischen Handels­kammer bei total 220 Mitgliedern, darunter Unternehmen wie Lloyd’s oder HSBC. Jedoch gaben 4 von 10 Firmen an, dass sie die Unsicherheit am meisten beunruhige. Zuoberst auf der Prioritätenliste bei den Ausstiegsverhandlungen steht für die Mitglieder der Handelskammer, dass der Zugang zum EU-Gemeinschaftsmarkt erhalten bleibt.

Briten sind für den Tourismus die drittwichtigste Zielgruppe

Nach dem Brexit-Votum ist das Pfund gegenüber Euro und Franken um bis zu 15 Prozent gefallen. Für Briten sind Ferien in der Schweiz und im EU-Raum damit schlagartig teurer geworden. Das merkt auch der Tourismusstandort Schweiz, für den die Gäste aus dem Vereinigten Königreich die drittwichtigste Zielgruppe sind. Seit Juli sind die Logiernächte von Briten in Schweizer Hotels im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Ein Einbruch im wahrsten Sinne des Wortes ist in der Sommersaison jedoch nicht festzustellen.

Für die weit wichtigere Wintersaison 2016/2017 ist keine Besserung in Sicht. Für diese Periode rechnet die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich mit einem «beträchtlichen Rückgang der Übernachtungszahlen» von britischen Besuchern. Generell halten die Konjunkturforscher fest: «Die Auswirkungen der Abwertung des Pfunds im Zuge der Brexit-Entscheidung dürften im Tourismus grössere Spuren hinterlassen als in der übrigen Export­wirtschaft.»

Gesamthaft dürfte die Wintersaison 2016/2017 mit einem erwarteten leichten Wachstum von 0,2 Prozent bei den Logiernächten besser ausfallen als im Vorjahr. Fürs nächste Jahr geht die KOF von einer nachhaltigen Verbesserung im Schweizer Tourismus aus – nicht zuletzt auch dank einer guten Nachfrage aus dem Inland.

Zwei Messgrössen zur britischen Wirtschaft zeigen, dass die befürchtete ökonomische Kernschmelze nach dem Brexit ausgeblieben ist. Die Beschäftigung hat in den zwei Monaten nach dem Referendum zugenommen. Zu einem Einstellungsstopp oder einer Entlassungswelle ist es gemäss Zahlen der nationalen Statistikbehörde nicht gekommen.

Im Detail: Von August bis Ende Oktober 2016 gingen in Grossbritannien 31,76 Millionen Menschen einer Arbeit nach. Das sind 38'000 Personen weniger als in den drei Monaten zuvor und 342'000 mehr als in der Vorjahresperiode. Die Arbeitslosenquote verharrt seit März 2016 bei 4,9 Prozent. Es ist der tiefste Wert seit 2005. Trotzdem bleiben Ökonomen auf der Insel skeptisch. Sie verweisen auf das verlangsamte Wachstum bei der Beschäftigung, das zudem vor allem von Teilzeitjobs getrieben werde. Überdies reagiere der Arbeitsmarkt relativ spät auf konjunkturelle Veränderungen.

Britische Konsumenten sind in Kauflaune

Ihre Kauflaune haben die Briten unmittelbar nach dem Brexit-Entscheid beibehalten. Im Juli und August schnellten die Detailhandelsumsätze im Vergleich zu den Vorjahresmonaten in die Höhe. Im September wurde das Wachstum beim Konsum jäh gebremst, um im Oktober den besten Wert seit vierzehn Jahren zu erreichen. Der Schub im Sommer dürfte auch von Touristen ausgelöst worden sein, die dank des schwachen Pfunds günstiger in britischen Läden einkaufen konnten.

Britische Konsumenten haben sich im Oktober mit Winterkleidern und Artikeln für Halloween eingedeckt. Im November profitierte der Detailhandel vom Vorweihnachtsgeschäft und vom Black Friday. Britische Ökonomen sehen im Konsum einen Hoffnungsträger, der das Wirtschaftswachstum stützt und verunsicherte Firmen beruhigt.

Unter dem Strich verlor die ­gesamte britische Wirtschaft kaum an Schwung. Das Bruttoinlandprodukt wuchs in den ersten drei Monaten nach dem Brexit-Votum um 0,5 Prozent. Im Frühling hatte der Wert aller hergestellten britischen Waren und Dienstleistungen gegenüber dem Vorquartal noch um 0,7 Prozent zugenommen. Damit übertraf Grossbritannien sogar die grösste Volkswirtschaft in der EU: Deutschlands Bruttoinlandprodukt wuchs im dritten Quartal lediglich um 0,2 Prozent. Die Schweizer Wirtschaft stagnierte gar.

Die Immobilienpreise in London sind stabil

Der Brexit brockte Grossbritannien bislang auch keine Flaute bei den Investitionen ein. Trotz der Unsicherheit über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen mit der EU nahmen die Ausgaben für neue Ausrüstungen und Bauten im dritten Quartal unerwartet kräftig um 0,9 Prozent zu. Auch blieb der Zusammenbruch der britischen Immobilienpreise aus. Selbst im exklusiven Zentrum Londons, wo die Preise in den letzten Jahren explodiert sind, ging es nach einem kleinen Dämpfer wieder leicht aufwärts. Dies gilt auch für die Entwicklung der Mieten.

Allerdings trüben sich die britischen Wirtschaftsaussichten etwas ein. Für dieses Jahr erwartet die britische Regierung zwar ein Wachstum des Bruttoinlandproduktes von 2,1 Prozent. Für 2017 prognostizierte Finanzminister Philip Hammond aber noch eine Zunahme des Bruttoinlandproduktes von 1,4 Prozent. Im Frühling war die alte Regierung von David Cameron für 2017 noch von einem Plus von 2,2 Prozent ausgegangen.

Britische Regierung stützt die Konjunktur

Die neue Regierung von Premierministerin Theresa May will die Staatsausgaben massiv erhöhen, um die Konjunktur am Laufen zu halten. Dabei hat die Staatsverschuldung mit 1,642 Billionen Pfund bereits einen ­Rekordwert erreicht. Das entspricht gemäss Berechnungen von Nachrichtenagenturen 84 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Finanzminister Hammond kündigte an, in den nächsten fünf Jahren neue Kredite über 122 Milliarden Pfund aufzunehmen.

So sollen der Mindestlohn von 7,20 auf 7,50 Pfund erhöht, der Bau günstiger Wohnungen gefördert und die Unternehmenssteuern von 20 auf 17 Prozent gesenkt werden können. Auch sollen Geringverdiener bei der Einkommenssteuer etwas bessergestellt werden. Damit sollen die Folgen der steigenden Inflation abgefedert werden, die durch die Schwäche des britischen Pfundes eingetreten ist. Vor allem Lebensmittelhersteller haben die Preise erhöht. Auch für Kleider und ­elektronische Geräte müssen die Briten mehr bezahlen. So hat Apple Preise angehoben. Insgesamt war die Teuerung im November mit 1,2 Prozent so hoch wie seit über zwei Jahren nicht mehr.

Die britische Zentralbank toleriert dies und steuert nicht mit höheren Zinsen gegen. Im August hatte sie den Leitzins auf rekordtiefe 0,25 Prozent gesenkt. Die Schwäche des Pfunds sorgt auch für Gewinner. Die britischen Exporteure profitieren, denn ihre Waren haben sich im Ausland verbilligt. Im dritten Quartal nahmen die britischen Ausfuhren um 4,5 Milliarden Pfund oder 6,1 Prozent zu.

Die Schweiz gehört bei den britischen Handelspartnern laut Wirtschaftsdachverband Economiesuisse zum «inneren Zirkel». Sie soll deshalb die britischen Partner für die Vorteile der Wirtschaftsbeziehungen sensibilisieren und sich im Kreis jener Staaten positionieren, mit denen das Vereinigte Königreich seine Wirtschaftsbeziehungen prioritär neu aushandeln wolle.

(Berner Zeitung)