Finanzausgleich: Bern erhält etwas weniger Geld

Nächstes Jahr überwindet der Finanzausgleich (NFA) die Schallgrenze von 5 Milliarden Franken. Rund 5,1 Milliarden werden zwischen dem Bund und den Kantonen umverteilt. Der Löwenanteil – 4,1 Milliarden Franken – geht in den sogenannten Ressourcenausgleich.

Hier fliesst das Geld vom Bund und von den finanzstarken Geberkantonen wie Zürich, Genf oder Zug zu den wirtschaftlich schwächeren Miteidgenossen wie Graubünden, dem Wallis oder ­Solothurn. Im Fokus steht dabei stets der Kanton Bern, der primär aufgrund seiner Grösse weitaus am meisten Geld erhält (insgesamt 1,2 Milliarden).

Vergleichbar sind jedoch nur die Pro-Kopf-Zahlen. Hier zeigt sich, dass pro Einwohner gerechnet fünf Kantone mehr Geld erhalten als Bern, zum Teil sogar deutlich mehr (siehe Grafik). Dies fällt in absoluten Summen aber weniger auf, weil es sich bei den Grossbezügern oft um kleine Kantone wie Jura, Uri oder ­Glarus handelt.

Obwaldner Seitenwechsel

2018 steht zudem ein seltenes ­Ereignis bevor: Ein traditionell finanzschwacher Kanton wechselt die Seite und mausert sich zum Geberkanton. Gelungen ist das Kunststück den Obwaldnern mit ihrer offensiven Tiefsteuer­strategie. Die NFA-Zahlen legen den Schluss nahe, dass in den letzten Jahren viele vermögende Haushalte sowie Unternehmen in den Kanton gezogen sind. Mit ihnen ist die ­Finanzkraft des Kantons mit ­seinen gut 37 000 Einwohnern förmlich explodiert: Bei der Einführung des NFA 2008 war Obwalden der «zweitärmste» Kanton, weit hinter Bern. Heute liegt der Halbkanton in der Rangliste der Finanzkraft auf Platz 7 aller Kantone. Folgerichtig muss Obwalden nächstes Jahr erstmals einzahlen.

Die Aufholjagd hat eine Kehrseite: Obwalden nimmt dank der Neuzuzüger zwar mehr Steuern ein, dies genügt aber nicht, um die Verluste im NFA aufzufangen. Der Kanton schrieb 2016 ein Defizit, weitere drohen. Diskussionen über Steuererhöhungen sind im Gang. Damit sind die Obwaldner in derselben Situation wie die Luzerner. Auch sie legen dank ihrer Tiefsteuer­strategie weiter zu, ihre Finanzkraft ist 2018 noch einmal höher – und prompt verlieren sie im NFA weitere 40 Millionen. Auch der Kanton Luzern schreibt rote Zahlen, hier hat allerdings das Stimmvolk eben erst eine Steuererhöhung abgelehnt.

Zürich muss bluten

Andere Sorgen plagen den ­Zür­cher Finanz­direktor Ernst Stocker (SVP), der gestern eigens vor die Medien trat, um seinen Unmut kundzutun. Ihn stört, dass Zürich rund 20 Millionen mehr einzahlen muss, obwohl seine ­Finanzkraft stagniert. Das liegt unter anderem daran, dass die Waadt von den Gebern zu den Nehmern wechselt. Zudem verliert Zug leicht an Finanzkraft. Da der Gesamtbetrag der Einzahlungen aber fix ist, muss nun Zürich in die Bresche springen.

Neuer Rekord im Jura

Das freut – auf der anderen Seite der NFA-Trennlinie – die Nehmerkantone. Die Umverteilung zu ihren Gunsten wächst 2018 weiter. Messen lässt sich dies am «ärmsten» Kanton (Jura). Er hat von Haus aus eine Finanzkraft, die nur 66 Prozent des Durchschnitts aller Kantone entspricht. Mit den Beiträgen aus dem NFA aber kommt er auf 88,2 Prozent des Durchschnitts. Das ist neuer Rekord. Das gesetzliche Minimalziel von 85 Prozent wird erneut stark übertroffen.

Ein gemeinsamer Vorschlag der Kantone sieht ein neues, ­verbindliches Umverteilungsziel von 86,5 Prozent vor. Dieses soll ab 2020 gelten. Doch je stärker die Umverteilung bis dahin wächst, umso grösser sind die Verluste für die Nehmerkantone – und damit wohl auch ihre Widerstandskräfte.