Freiburg hat Vorgaben des Bundes missachtet

Das Raumplanungsgesetz des Kantons Freiburg entspricht gleich mehrfach nicht den Vorgaben des entsprechenden Bundesgesetzes. Dies hat das Bundes­gericht in einer öffentlichen Beratung entschieden. Es hat eine Beschwerde linker Politiker und der Gemeinde Villars-sur-Glâne teilweise gutgeheissen.

Die Kantone haben mit dem Raumplanungsgesetz des Bundes einen klaren Auftrag erhalten: Sie müssen ein Gesetz schaffen, mit welchem die Behörden für die Überbauung eines Grundstücks eine Frist ansetzen können. Und diese Behörden müssen bestimmte Massnahmen anordnen können, wenn diese Frist ungenützt verstreicht.

Das Land auch überbauen

Im Fall des Kantons Freiburg wurde der Vorgabe nicht entsprochen, hat das Bundesgericht in seiner Beratung am Mittwoch entschieden. Es ist lediglich vorgesehen, dass der Kanton für Grundstücke in Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung ein Vorkaufsrecht hat, wenn das entsprechende Gebiet nicht innerhalb von zehn Jahren bebaut wurde.

Mit dieser im März 2016 vom Freiburger Grossen Rat vorgenommenen Änderung des kan­tonalen Raumplanungsgesetzes wird laut den Bundesrichtern nicht gewährleistet, dass das eingezonte Land effektiv bebaut werden kann.

Ziel der neuen Raumplanung sei es jedoch, dass zuerst das bestehende Bauland genützt werde, bevor neues eingezont werden darf. (hus/sda)