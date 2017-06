Hälfte des Geldes floss nach Polen

Die Schweiz zieht ein positives Fazit zur Kohäsionsmilliarde an die Länder der EU-10: «In aller Regel wurden die ursprünglich definierten Projektziele erreicht», sagte gestern Botschafter Raymund Furrer, Leiter des Bereichs wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in Bern. Das Seco und die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) sind die für den Erweiterungsbeitrag zuständigen Bundesämter.

Die Schweiz habe ihre Beziehungen zu den neuen Mitgliedsstaaten in verschiedener Hinsicht festigen können – insbesondere auch im wirtschaftlichen Bereich. So seien rund 10 Prozent der gesprochenen Beiträge den im Programm involvierten Schweizer Unternehmen, Verbänden und Universitäten für ihre in den Partnerländern erbrachten Leistungen zugutegekommen.

Nach dem Ja des Schweizer Stimmvolks zum Osthilfegesetz im November 2006 hatte das Parlament 2007 einen Rahmenkredit von 1 Milliarde Franken zugunsten von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern – der sogenannten EU-10 – bewilligt. Später kamen Kredite in Höhe von 300 Millionen Franken für die jüngsten EU-Mitglieder Bulgarien, Rumänien und Kroatien hinzu.

210 Projekte

Die Schweiz vereinbarte in den EU-10-Staaten total 210 Projekte, wobei die Verantwortung für die Umsetzung bei den Partnerländern lag. «In der Regel erstattete die Schweiz nach sorgfältiger Prüfung 85 Prozent der Projektkosten zurück», sagte Botschafter Furrer. Die restlichen 15 Prozent hätten die Länder selbst finanziert. Nur in zwei Fällen habe die Schweiz die Gelder nicht ausbezahlt.

Die Höhe der Beiträge richtete sich nach der jeweiligen Bevölkerungsgrösse der Staaten und dem Pro-Kopf-Einkommen. Mit fast einer halben Milliarde Franken war Polen der grösste Empfänger. Die Schweiz entschied über Art und Umfang der geförderten Projekte autonom. Jedes der genehmigten Projekte verfolgte eines der fünf von der Schweiz festgelegten Ziele zum Abbau der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten innerhalb der erweiterten EU. Dazu gehörten etwa Umweltschutz, Wirtschaftswachstum und bessere Arbeitsbedingungen.

Kritische Bilanz

Natürlich habe in den vergangenen zehn Jahren nicht alles reibungslos geklappt, räumte Botschafterin Elisabeth von Capeller, Deza-Vizedirektorin und Leiterin des Direktionsbereichs Ostzusammenarbeit, ein. Wegen Verzögerungen in den Partnerländern habe teilweise die Effizienz gelitten. Zudem könne man in Zukunft Abläufe verschlanken und die zweistufigen Genehmigungsverfahren optimieren. Dies habe auch eine zwischen 2015 und 2016 durchgeführte externe Evaluation festgestellt.

Ob es zu einer weiteren Kohäsionsmilliarde kommt, ist noch nicht entschieden. Diskutiert wird darüber, ob der Beitrag an ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU geknüpft werden soll. Der Ball liege derzeit beim Bundesrat, hiess es vonseiten des Seco und der Deza. Einen ersten Schritt machte das Parlament in der vergangenen Herbstsession: Mit deutlicher Mehrheit verabschiedete es die gesetzliche Grundlage für einen neuen Kohäsionsbeitrag in Höhe von 1,04 Milliarden Franken. (met/sda)