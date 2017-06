«Ich setze lieber auf die Sehnsucht»

Frau Bleisch, auf Ihrer Homepage steht, dass Sie sich für ­riskantes Denken interessieren. Was ist das?

Barbara Bleisch: Riskantes ­Denken dient nicht nur der Orientierung. Es ist widerspenstig, es rüttelt an Konventionen, es provoziert. Genau das scheint mir heute unglaublich wichtig.

Weshalb?

Weil es uns zumindest hier so gut geht, dass wir träge werden. Wir haben einen noch nie da gewesenen Wohlstand, leben in grosser Sicherheit, geniessen enorm ­viele Freiheiten. Das macht uns zu Abnickern. Im Moment ver­ändert sich unsere Welt aber ganz grundlegend – das sagt Ihnen ­jeder, der sich mit der Digitalisierung befasst. Wir müssen uns ­dieser Veränderung stellen.

Und was würde das bedeuten?

Beispielsweise einzusehen, dass wir die Digitalisierung gestalten können. Wenn man den Leuten zum Beispiel schildert, welche technologischen Umwälzungen die Zukunft bringen könnte, ­begegnet man blankem Entsetzen. Die wenigsten wollen, dass Nanoroboter ihre Blutbahnen putzen. Sie möchten sich nicht in eine künstliche Intelligenz verlieben, und sie möchten auch keine Chips, die ihre Erinnerungs­fähigkeit steigern. Die Digitalisierung ist kein Selbstläufer, sondern ein Angebot, mit dem wir uns befassen müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Kompetenz erwerben, die technologisierte Welt zu verstehen.

«Wenn man den Leuten schildert, welche technolo­gischen Umwälzungen die Zukunft bringen könnte, begegnet man blankem Entsetzen.»

Andererseits: Wer von uns hat schon verstanden, wie ein Telefon funktioniert oder ­Elektrizität?

Das stimmt. Aber heute greift Technologie viel unmittelbarer in unser Leben ein. Die Digitalisierung hat bereits unseren ganzen Alltag durchdrungen, und nun drängt sie in die intimsten Bereiche: Reproduktion, ­Ge­sundheit, Partnerwahl, Essverhalten. Wenn wir uns zur Digitalisierung und zu ihren Auswirkungen nicht verhalten, droht die Rückkehr in eine selbst verschuldete Unmündigkeit.

Das heisst?

Kant schrieb 1784: «Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.» Selbstverschuldet ist die Unmündigkeit also dann, wenn es uns nicht an Verstand mangelt, sondern an Mut. Mündig zu sein, heisst: Den Mut haben, sich eine Haltung zu leisten.

Aber wie sollen wir eine ­Haltung zu Dingen entwickeln, die noch gar nicht da sind?

Das ist sicher nicht einfach. Klar ist: Eine Haltung ist kein unreflektierter Bauchentscheid. Eine Haltung ist begründet, eine Haltung erwirbt man, und Haltung wahrt man. Haltung ist mehr als Einstellung. Sie bedingt, dass wir uns informieren, dass wir uns ­kritische Rückfragen leisten und dass wir von unseren Grund­sätzen nicht abrücken. Nur so können wir auch mitbestimmen.

Die meisten haben in unserer schnelllebigen Zeit doch gar nicht die Musse und die Energie, eine Haltung zu entwickeln.

Wir haben so viele Freiheiten wie nie zuvor und so viel Freizeit wie nie zuvor. Wir sind frei, uns zu überlegen, wie viel Ablenkung wir brauchen. Ob zwanzig Hobbys nötig sind, ob wir täglich unser Ego mit Likes streicheln wollen oder doch lieber über­legen, wie wir uns zu den Entwicklungen in der Welt stellen.

Bedingt eine Haltung auch eine Handlung?

Sie bedingt zumindest Widerspruch. Eine Haltung vertritt man auch, wenns brenzlig wird. Wer eine Haltung hat, beweist Rückgrat. Heute haben wir aber vor ­allem Meinungen. Aber Meinungen sind wie Fahnen im Wind. Kennen Sie den Begriff Freak-out?

Sie meinen Menschen, die austicken?

Ich meine den Reflex, dumpf­backig Meinungen hinauszuposaunen, ohne nachzudenken, Hauptsache, man ist dabei, man kriegt Aufmerksamkeit. Das Burn-­out unserer Erregungs­kultur.

Doch diese Menschen sind frustriert, weil sie sich machtlos und überfordert fühlen. Irgendwie verständlich, oder?

Aber wenn keiner dem anderen mehr zuhört, können wir mit­einander weder über die Gegenwart, geschweige denn über die Zukunft diskutieren.

Verlangen Sie da nicht zu viel von den Menschen?

Ehrlich gesagt, verlangen wir zu wenig voneinander, wenn wir meinen, für nichts mehr einstehen zu müssen. Ich will die ­Zukunft aber nicht schwarz­malen. Ich kenne viele gerade auch junge Menschen, die sich engagieren und zum Beispiel für Europa auf die Strasse gehen. Oder kreative Ideen auf Crowd­funding-Plattformen lancieren.

Oder Terroristen werden.

Viele sind das ja nun wirklich nicht. Aber auch das kann den Wunsch nach einer Haltung implizieren. Das Leben wird erst dann interessant, wenn wir eine Geschichte erzählen können, in der wir eine Rolle spielen. Dass die Geschichte auch einem Irrglauben aufsitzen kann, stimmt natürlich.

Was macht heute unsere Geschichte, unsere Identität aus?

Unsere Identität ist eng mit Werten verknüpft – und die sind Teil einer Haltung. Ich glaube, dass unsere Sehnsucht nach Echtheit, nach Authentizität genau dieser Sehnsucht nach einer Haltung entspringt: Wir wollen wissen, wofür unser Gegenüber steht, und wollen selber jemand sein. Die Sehnsucht nach Echtheit findet sich übrigens auch in einer neuen Hinwendung zur Natur: Man sehnt sich wieder nach dem Urwüchsigen, dem Selbstangebauten, will selber Holz hacken und sich wieder dreckig machen.

«Man sehnt sich wieder nach dem Urwüchsigen, dem Selbstangebauten, will selber Holz hacken und sich wieder dreckig machen.»Source

Gleichzeitig ist die Forschung daran, den Menschen, wie die Natur ihn schuf, biologisch zu optimieren, sprich: seine Fähigkeiten zu steigern und ihn künftig noch länger leben zu lassen.

Ein Stück weit haben wir das immer schon getan – denken wir ans Impfen. Ich fürchte aber, dass die Ungleichheit durch die biologische Optimierung ins Unermessliche wachsen könnte: Eine neue menschliche Elite, die sich ein biologisches Upgrade leisten kann, könnte die Subklasse herkömmlicher Menschen dominieren. Wollen wir das wirklich?

Die Frage ist doch: Können wir diese Entwicklung überhaupt aufhalten?

Es bräuchte dafür eben eine Haltung zu unserer Zukunft. Doch momentan lassen wir die Dinge einfach laufen. Biologische Optimierung ist ja nur ein Bereich. Parallel dazu wird die künstliche Intelligenz oder die Verschmelzung von Mensch und Maschine vorangetrieben...

...aber solche Entwicklungen bergen doch auch Chancen.

Ja, sehr viele sogar. Aber eben auch Risiken. Ganz allgemein denke ich, dass wir in einer Zeit leben, in der sich der Mensch am allermeisten selber zum Feind wird.

Inwiefern?

Die Umwelt haben wir ziemlich im Griff – Naturkatastrophen können wir immer besser voraussagen und entsprechend reagieren. Aber uns selber haben wir nicht im Griff. Es sterben heute mehr Menschen an den Folgen von Übergewicht als an extremer Armut. Erschöpfungsdepressionen nehmen zu. Der Klimawandel ist menschengemacht. Wir scheinen mit all unseren Freiheiten in einem massiven Konflikt zu stehen.

Wären wir glücklicher, wenn wir weniger frei wären?

Schwer zu sagen. Die Freiheit, unser Leben selber zu entwerfen, ist eine wunderbare Errungenschaft. Aber Freiheit ist anspruchsvoll. Man muss sie gestalten. Das hält nur aus, wer weiss: Ich darf in meiner Wahl auch radikal scheitern. Und ich weiss, dass es einen Kreis von Menschen gibt, bei denen ich ohne ­Erwartungsdruck dennoch aufgehoben bin. Liebe und Freundschaft sind wichtiger denn je.

«Das Leben wird erst interessant, wenn wir eine Geschichte erzählen können, in der wir eine Rolle spielen», ist Barbara Bleisch überzeugt. Bild: Silvan Fessler

Ihre Töchter sind 7 und 9 Jahre alt. Was geben Sie ihnen mit auf den Weg?

Haltung natürlich (lacht). Ich versuche zumindest, ihnen beizubringen, dass sie sich eine Haltung leisten dürfen und sollen. Der Abnicker ist uncool. Ich mache ihnen auch immer wieder klar, wie unfassbar gross ihr Glück ist, in der Schweiz in ­Sicherheit und Wohlstand geboren zu sein. Und dass Wohlstand auch verpflichtet. Gemeinsam engagieren wir uns zum Beispiel für eine Migrantenfamilie.

Sehen Ihre Töchter die Welt ­anders als Sie?

Die Errungenschaften der Emanzipation sind für sie völlig selbstverständlich. Sie können zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, weshalb sie nicht katholische Priesterinnen werden können oder dass Frauen weniger verdienen als Männer. Mir fällt auch auf, dass sie weniger an ­Besitz hängen als meine Generation.

Woran merken Sie das?

Sie lieben Kinderflohmärkte und Tauschbörsen, die auch ihre Schule organisiert. Etwas Neues zu besitzen, heisst für sie nicht primär kaufen, sondern erst einmal schauen, ob es ein Gspänli hat und was sie dafür eintauschen könnten. Und was man nicht mehr braucht, wird grosszügig verschenkt.

Kommen wir nochmals zu einem aktuellen riskanten ­Gedanken: Das Biotechunternehmen Calico, eine Tochter­firma von Google, will dank Technologie den Tod über­winden. Ist das zu riskant?

Ich gehöre nicht zu jenen, die in Begeisterung ausbrechen, wenn man diese Idee diskutiert. Ich ­finde, bevor wir überhaupt darüber reden, wie wir es anstellen könnten, ewig zu leben, sollten wir uns darüber klarwerden, was wir damit bezwecken.

Finden Sie ewiges Leben ­unattraktiv?

Unsterblich zu sein, finde ich eine langweilige Vorstellung. Momente und Handlungen gewinnen erst durch ihre Begrenztheit und Einmaligkeit an Wert und Sprengkraft. Und ich fürchte auch, dass uns auf Dauer die kategorischen Wünsche ausgehen, die unseren eigentlichen Lebenssinn ausmachen.

Was sind das für Wünsche?

Das ist ein Gedanke des Philosophen Bernard Williams: Kategorische Wünsche sind solche, die über unser Leben hinausweisen und uns deshalb Grund geben, am Leben bleiben zu wollen. Zum Beispiel: Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Oder jemand möchte erleben, dass seine wissenschaftliche Theorie Anerkennung findet. Allerdings ­haben wir von diesen kategorischen Wünschen nur eine Handvoll, weil sie eben ganz eng mit unserer Identität verknüpft sind. Wollen wir ewig leben, müssten wir uns als Personen immer wieder komplett neu erfinden und neue kategorische Wünsche kultivieren. Ganz ehrlich: Ist das nicht etwas anstrengend?

Welche riskanten Zukunfts­szenarien finden Sie denn ­erstrebenswert?

Ich glaube, wir sind der Zukunft gegenüber generell allzu misstrauisch oder gar feindselig eingestellt. Der Utopieklassiker von Ernst Bloch «Das Prinzip Hoffnung» ist Ende der 1950er- Jahre erschienen. Seither dominieren negative Zukunftsentwürfe und Science-Fiction, die vom Scheitern der Technik oder von der Machtübernahme der Maschinen wie bei «Terminator» erzählen. Wir brauchen wieder gesellschaftliche Visionen, die positiv sind.

Eine konkrete Idee?

Das bedingungslose Grundeinkommen scheint mir ein ­loh­nenswertes Gedankenexperiment. Die bezahlte Arbeit wird knapp werden. Da Arbeit aber auch Anerkennung bedeutet, werden wir mehr nachdenken müssen über Sozialzeit, über gemeinschaftliche Projekte, in denen Menschen gebraucht werden – vielleicht gekoppelt an ein Grundeinkommen.

Was gibt Ihnen Hoffnung?

Dass wir immer wieder positive Überraschungen erleben, die man nicht für möglich hält. Der Fall der Berliner Mauer, der Atomausstieg einer Weltmacht. Die Geschichte verläuft nicht linear, sie macht manchmal Sprünge. Wobei: Der Begriff Hoffnung sagt mir gar nicht so zu.

Was ist an Hoffnung schlecht?

Sie ist mir zu passiv. Wer hofft, wartet auf etwas. Ich setze lieber auf die Sehnsucht. Ihr wohnt die Kraft inne, etwas zu verändern. (Berner Zeitung)