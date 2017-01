«Landwirte haben auch ohne Hof gute Berufschancen»

Von den gut 45 Kühen stehen einige im Stall, andere haben sich auf die Terrasse verzogen, dort scheint die Sonne. Die Milch­wirtschaft ist ein Schwerpunkt des Betriebs der Familie Rüegsegger. «Und die Zucht ist unsere Leidenschaft», sagt Hansueli ­Rüegsegger. Er ist Präsident der Schweizer Junglandwirte.

Junge Bauern haben die Vereinigung 2006 gegründet, um sich ver­netzen und in der Agrarpolitik stärker einbringen zu können. Das Höchstalter der Junglandwirtinnen und -wirte liegt bei 35 Jahren, sie stellen beim Schweizer Bauernverband eine Kommission und sind im Vorstand vertreten. «Wir setzen andere Schwerpunkte», sagt Rüegsegger: «Wir sind weniger festgefahren, weniger erfahren, probierfreudiger, manchmal blauäugiger.»

Hansueli Rüegsegger ist hauptberuflich für den Mischfutter­produzenten UFA tätig. Den Hof führt sein Bruder. Er selbst wohnt mit seiner Frau und den Kindern gleich nebenan und springt bei Arbeitsspitzen, an Wochenenden oder in den Ferien ein. Der 34-Jährige hat nicht nur Landwirt, sondern auch Zimmermann gelernt und sich an der Hochschule in Zollikofen BE zum Ingenieur Agronom weitergebildet.

«Auch ohne Aussicht auf eine Betriebsübernahme haben Landwirte gute Berufschancen», sagt er. So ­seien sie in Firmen und Organi­sationen, die mit der Landwirtschaft verbunden seien, gefragte Arbeitskräfte. Bei der Ausbildung gebe es allerdings Verbesserungsbedarf.

Die Junglandwirte fordern eine Verlängerung der dreijährigen Lehre auf vier Jahre, sonst kämen Fächer wie Buch­haltung und Betriebswirtschaft zu kurz, «schliesslich sind Landwirte Unternehmer», sagt Hansueli Rüegsegger.

Strukturwandel

Dass es für junge Bauern ohne Betrieb nicht einfach ist, einen Hof zu finden, streitet der Junglandwirtepräsident nicht ab. Jedes Jahr werden Höfe geschlossen und deren Fläche an die um­liegenden Betriebe verteilt. Doch während der Bauernverband die rasche Entwicklung als bedenklich bezeichnet hat, sagt der Junglandwirt: «Der Strukturwandel ist eine Tatsache. Ihn mit allen Mitteln bremsen zu wollen, ist nicht immer sinnvoll.»

Die Jungbauern setzen sich für Vollerwerbsbetriebe ein. Wer einen Hof übernehme, müsse dessen Ausrichtung überprüfen. Hier sieht Bauernpräsident Markus Ritter die Chance, aber auch die Herausforderung für Junglandwirte: «Die ältere Generation ist bereit, den Jungen unter die Arme zu greifen, die Ideen aber müssen von ihnen kommen», sagt er.

Junglandwirte­präsident Hansueli Rüegsegger meint dazu: «Das Wort Innovation ist in aller Munde und wird viel diskutiert, manchmal kann ich es kaum mehr hören, aber wichtig ist es trotzdem.» Zentral sei allerdings auch, dass man bei der Ausrichtung die eigenen Interessen und Stärken berück­sichtige. «Denn was man vorhat, muss man mit Herzblut ein Leben lang machen können.»

Generationenwechsel

Wenn junge Bauern auf den Kopf stellen, was die Generation vorher über Jahre aufgebaut hat, bleibt das kaum konfliktfrei. Bauernpräsident Ritter sieht das Problem jedoch nicht beim Ge­nerationenkonflikt, sondern bei den Finanzen. Häufig fehle den Jungbauern das nötige Geld, um eine neue Richtung einzuschlagen.

Auf Rüegseggers Hof, der im Kanton Bern zwischen Mühleberg und Laupen liegt, wurde nichts Grundlegendes verändert, als die junge Generation übernahm. «Die Interessen sind die gleichen geblieben», sagt Hansueli Rüegsegger. Ausserdem habe man vieles bereits vorgespurt, etwa mit dem Freilaufstall für die Kühe, der 2004 gebaut wurde.

Marktöffnung

Wenn es um politische Ausrichtungen geht, zeichnen sich leichte Unterschiede ab zwischen den Jungbauern und dem Bauern­verband. So hatte der Verband vor zwei Jahren eine komplette Marktöffnung bei der Milch als «Schnapsidee» bezeichnet. Bei den Jungbauern tönt es eine ­Nuance anders: «Im Moment ist das Thema Marktöffnung in den Hintergrund gerückt, was für die Landwirtschaft primär positiv ist», sagt Hansueli Rüegsegger. Doch langfristig müsse sie sich damit auseinandersetzen, «denn ich möchte gewappnet sein».

Lieber spiele man jetzt mögliche Szenarien durch, als später auf dem falschen Fuss erwischt zu werden, sagt er. Einig sind sich die Junglandwirte aber mit ihren älteren Kollegen, dass sie Produzenten und nicht Landschaftsgärtner sein wollen. Deshalb haben sie auch bei der Unterschriftensammlung zur Ernährungssicherheitsinitiative mitgeholfen.

Ende Januar gibt Hansueli ­Rüegsegger das Präsidium der Junglandwirte nach sechs Jahren ab. Wird er nach einem allgemeinen Rat an junge Bauern gefragt, sagt er: «Näher zum Konsumenten rücken.» Das sei nötig, damit den Kunden der Preis für die Nahrungsmittel einleuchte. Als ein positives Beispiel nennt er den Melkroboter, der Besuchern der Landwirtschaftsmesse Olma vorgeführt wurde.

Ein solcher Roboter kann einen Betrieb stark entlasten, denn «die Arbeitsbelastung für Landwirte ist hoch», sagt Rüegsegger. Dafür gebe es aber auch eine Entschädigung: Nicht viele Berufe gewährten so viel Freiheit und Selbstbestimmung wie jener des Landwirts.

