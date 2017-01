Mario Fehrs brisante Begegnung mit Xi Jinping

Menschenrechtsverfechter beobachten die Ankunft von Staatschef Xi Jinping in Zürich argwöhnisch: Dass SP-Politiker und Tibet-Freund Mario Fehr Chinas Präsident willkommen heisst, stösst ihnen sauer auf. Dessen Teilnahme am Staatsbesuch werde zu einem Kniefall vor China, warnt ein Kritiker in der «NZZ am Sonntag».

Fehr selber warf dem chinesischen Regime mehrfach die Unterdrückung von Minderheiten und Menschenrechtsverletzungen vor. Erst im Oktober empfing der Präsident des Zürcher Regierungsrates den Dalai Lama, Oberhaupt der Tibeter, im Zürcher Grossmünster.

«Beweis für opportunistische Politik»

Für die Juso ist Fehrs Verhalten «ein weiterer Beweis für seine opportunistische Politik», wie Co-Präsident Lewin Lempert zur «NZZ am Sonntag» sagt. «Wir erwarten wenigstens, dass er den Mut zeigt und den Staatspräsidenten mit der Tibetfrage konfrontiert.» Auch Tibeter hoffen, dass sich ihr Fürsprecher dezidiert äussern wird.

«Seine Teilnahme am Staatsempfang würde zu einem Kniefall vor China und dessen Wirtschaftsinteressen, wenn er die Lage der Menschenrechte nicht anspricht», sagt Christopf Wiedmer, Co-Geschäftsleiter der Gesellschaft für bedrohte Völker.

Fehrs Sprecher Urs Grob liess ausrichten, er dürfe sich nicht dazu äussern, ob der SP-Politiker die Menschenrechtslage ansprechen werde. Nur der Bund dürfe Auskünfte erteilen. Aus Berner Kreisen heisst es, die Frage der Menschenrechte werde während des Staatsbesuchs ein Thema sein, in welcher Form sei unklar. (ij)