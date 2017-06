Nach Ungarn wird nicht ausgeschafft

Fast anderthalb Jahre hat sich das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) Zeit gelassen. Am Freitag fällten nun die Richter von insgesamt drei Abteilungen endlich den mit Spannung erwarteten Grundsatzentscheid: Das Staatssekretariat für Migration (SEM) darf Asylsuchende nicht mehr wie bisher nach Ungarn zurückschaffen. Das Grundprinzip des Dublin-Abkommens wird damit für Ungarn ausgesetzt.

Dieses sieht an sich vor, dass das SEM alle Asylbewerber, die über die Balkanroute in die Schweiz gekommen und bereits in Ungarn registriert worden sind, dorthin zurückschicken kann. Doch seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise Ende 2015 hat Ungarn nicht nur sein Asylrecht massiv verschärft. Auch die humanitäre Lage für die Flüchtlinge hat sich drastisch verschlechtert.

Bedenken und Vorbehalte

Bereits Anfang 2016 hatten die BVGer-Richter daher ernsthafte Bedenken, Asylsuchende nach Ungarn zurückzuschicken. Mit Verweis auf den nötigen Pilotentscheid sistierten sie seither alle Beschwerden gegen die vom SEM verfügten Dublin-Rückführungen – inzwischen sind es rund 200. Seit gestern ist klar, dass das SEM diese Dublin-Fälle selbst bearbeiten muss.

Konkret hat das Gericht die Beschwerde eines Kongolesen gutgeheissen, der über Ungarn und Österreich in die Schweiz gelangte und hier ein Asylgesuch stellte, obwohl er bereits in Ungarn registriert worden war. Wie üblich trat das SEM darauf nicht ein und verfügte die Wegweisung nach Ungarn. Diesen Entscheid hat das BVGer nun aufgehoben.

Das Urteil schützt damit nicht nur besonders verletzliche Personen wie Alte, Kranke oder Mütter mit Kleinkindern vor der Ausschaffung nach Ungarn, sondern auch alle andern Asylsuchenden. Zur Begründung gehen die Asylrichter in St. Gallen in ihrem Urteil ausführlich auf die Zustände in Ungarn ein: An der Grenze sei ein Stacheldrahtzaun gebaut worden. Asylsuchenden, die dennoch illegal einreisten, drohe eine Gefängnisstrafe.

Zudem würden die Flüchtlinge ohne gerichtlich anfechtbaren Beschluss in Transitzonen interniert, bis ihr Asylgesuch entschieden sei. Der Zugang zu diesen sei beschränkt – wer dort nicht unterkomme, werde in Vor-Transitzonen in Serbien abgeschoben, wo alarmierende Verhältnisse herrschten. Das BVGer zweifelt angesichts all dessen, dass der Zugang zu einem korrekten Asylverfahren gewährleistet ist.

Ganz konsequent sind die Asylrichter indes nicht. Sie könnten nicht abschliessend beurteilen, wie Ungarn mit Asylsuchenden verfahre, die es gestützt auf die Dublin-Regeln zurücknehme, räumen sie im Urteil ein. Es sei unklar, wo diese untergebracht würden und welchen Status sie erhielten. Wer das Land verlasse, dessen Asylverfahren werde gemäss neuer ungarischer Rechtsprechung eingestellt.

Aufgrund dieser Unklarheiten beauftragt das BVGer das SEM mit der Prüfung, ob im ungarischen Asylwesen grobe Mängel und «systemische Schwachstellen» vorliegen, die für die zurückgeschickten Asylsuchenden die Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung mit sich brächten.

Ob und wie das SEM nach dem BVGer-Urteil nun seine bisherige Entscheidpraxis ändert, lässt es vorerst offen. Derzeit sind über 2500 Asylsuchende von einem Entscheid zur Dublin-Wegweisung nach Ungarn betroffen. (Berner Zeitung)