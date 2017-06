Neuer Asylstatus soll Perspektiven schaffen

Status voller Widersprüche

Die vorläufige Aufnahme ist umstritten, seit sie vor rund 30 Jahren eingeführt wurde. Der Hauptgrund sind die Widersprüche: So ist die Basis ein Wegweisungsentscheid, der aber mit einer vorläufigen Aufenthaltsregelung verbunden ist.



Diese ist zwar auf ein Jahr beschränkt, wird aber in der Praxis mehrfach verlängert, was faktisch zum geregelten Aufenthalt führt. Zudem gibt es zwei Kategorien, die vermischt werden:



1. Vorläufig aufgenommene Ausländer. Deren Asylgesuch wurde abgelehnt, die Wegweisung ist aber nicht durchführbar.



2. Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. Sie erfüllen die Flüchtlingseigenschaft, erhalten aber kein Asyl, da diese durch die Ausreise aus der Heimat oder das Verhalten nach der Ausreise entstanden ist. Völkerrechtlich haben sie Anspruch auf minimale Rechte, wodurch sie etwa bei der Sozialhilfe oder der Mobilität bessergestellt sind als vorläufig aufgenommene Ausländer.