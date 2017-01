Peng – singende Soldatin als Glamourfaktor

Mit populären Lobeshymnen auf Partei und Heimat hat sich die heute 54-jährige Peng Liyuan mal in Uniform, mal in Folklore-tracht an Neujahrsshows oder Frühlingsfestgalas in die Herzen von Hunderten Millionen Zuschauern gesungen. Der Text kann dann zum Beispiel so gehen: «Unsere Heimat liegt auf der ­Ebene der Hoffnung/von den Küchenkaminen der neu gebauten Häuser weht der Rauch, Bächlein fliessen an den Ufern der Dörfer/ hier ein Feld mit Gerste, dort ein Feld mit Hirse, fünf Kilometer Lotusteiche, fünf Kilometer Duft/Ah, hey, jo, he, ya, ah, eh, you, hey.» Peng ist eine Art Melanie Oesch oder Francine Jordi, allerdings in den gigantischen Dimensionen des Reichs der Mitte.

Im Alter von 18 Jahren trat Peng 1980 dem Musikkorps der Volksbefreiungsarmee bei, als Zivil­angehörige zählt sie noch heute zu der renommierten Unterhaltungstruppe. 1986 trat sie der Kommunistischen Partei bei, ein paar Monate bevor sie Xi Jinping heiratete. Für Chinas Staats- und Parteichef ist es die zweite Ehe. 1992 wurde ihre Tochter Mingze geboren, sie studiert in Harvard.

Seit 2008 galt Xi als designierter Nachfolger von Hu Jintao. Seit 2012 führt er die Partei, seit 2013 ist er Staatspräsident. Mit dem politischen Aufstieg ihres Mannes veränderte sich Pengs Rolle. Sie meidet seither öffentliche Bühnen und widmet sich vermehrt wohltätigen Aufgaben. Sie war Sonderbotschafterin bei WHO-Kampagnen gegen Tuberkulose und Aids und engagierte sich im Verbund mit Bill Gates gegen das Passivrauchen.

Peng kennt sich aus mit Kitsch und Propaganda. Während sie im Innern des Landes ein gesellschaftlicher Integrationsfaktor ist, aber kaum an der Seite ihres Mannes zu sehen ist, verleiht sie diesem auf ausgewählten Auslandreisen etwas Glamour. Und das kommt an, wie sich 2013 schon auf ihrer ersten Reisen als First Lady nach Moskau– und kurz darauf nach Washington – zeigte.

Das «Time»-Magazin nahm sie auf in die Liste der hundert einflussreichsten Menschen der Welt, unter der Rubrik «Ikonen» steht sie dort neben Michelle Obama, Mario Balotelli, Beyoncé, Lindsey Vonn und Kate Middleton. Das Heimpublikum erfüllt mit Stolz, dass Peng weltweit Kleider chinesischer Designer trägt, chinesische Produkte verschenkt und dabei natürlich, unprätentiös und volksnah wirkt.

Peng wird in China wie eine wahre Patriotin mit Charme, wie ein Vorbild ohne Skandale wahrgenommen. Und auch ohne Gesang und Uniform ist die First Lady ein schlagkräftiges Propagandainstrument auf dem globalen Wirtschaftsfeldzug der Kommunistischen Partei. Ein Facelifting dieser Art kann ihr nur recht sein. Ein paar Glamourbilder aus Bern und Davos können da nicht ­schaden. Andreas Saurer (Berner Zeitung)