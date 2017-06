Pestizide wegen der Konsumenten

«Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.» Der Spruch, den manch einer früher als Kind eingebläut kriegte, gilt heute kaum mehr. «Grosshändler und Konsumenten legen die Latte für die Produktqualität sehr hoch», erklärte am Mittwoch der Landwirt Pascal Occhini auf seinem Hof in Ins. Der Schweizer Bauernverband hatte dorthin zu einer Medienkonferenz eingeladen.

Anlass war die aktuelle Diskussion über den umstrittenen Einsatz von Pestiziden. Für Bauer Occhini steht fest: «Produkte mit Schäden kaufen die Leute heute nicht mehr. Es ist deshalb unmöglich, ohne Pestizide zu produzieren.»

Bauern in der Zwickmühle

Der Direktor des Schweizer Bauernverbandes Jacques Bourgeois doppelte nach: «Wer will heute noch Kartoffeln mit Drahtwurmlöchern kaufen?» Pestizide würden dafür sorgen, dass die Produkte den gestellten Anforderungen gerecht werden. Rund drei Viertel der Einkünfte erzielten Bauern mit dem Verkauf der Produkte, das letzte Viertel stamme aus Direktzahlungen.

«Bauern sind darauf angewiesen, dass die Ernte reich ist und sie die Produkte auch absetzen können», erläuterte der Präsident des Bauernverbandes, Markus Ritter. Er nimmt die Pestizidhersteller und die Behörden in die Verantwortung: «Die Schweizer Bauern müssen sich darauf verlassen können, dass die Pestizide halten, was die Hersteller versprechen und die Behörden erlauben.»

Stark belastete Gewässer

Dieses Vertrauen hat sich in der Vergangenheit nicht immer bewährt: Ein kürzlich von der SRF-Sendung «Kassensturz» veröffentlichter Bericht zeigte auf, dass die Pestizidwerte in Schweizer ­Gewässern viel zu hoch sind; selbst dort, wo sich Bauern an die Vorschriften halten. Das Bundesamt für Landwirtschaft geht gemäss Bericht bei der Zulassung von Pestiziden wissentlich hohe ­Risiken ein.

«Die Landwirtschaft erwartet, dass die chemische Industrie alles daran setzt, sichere Produkte auf den Markt zu bringen und ­kritische durch bessere zu ersetzen», sagte Bourgeois. Eine Hoffnung, die sich als trügerisch erweisen könnte. Der Agrochemiekonzern und weltweit grösste Pestizidhersteller Syngenta steht wegen seiner Geschäftspraktiken und -modelle immer wieder in der Kritik.

Die Bauern beteuerten, dass ihnen das Thema wichtig sei. Deshalb wollen sie den Fokus auch auf die Schulung über die negativen Auswirkungen von Pestiziden setzen. (Berner Zeitung)