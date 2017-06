Rentenreform: Wer verliert? Wer profitiert?

Berset: «Ein Test für die Gesellschaft»

Es gibt keinen rasch umsetz­baren Plan B: Diese Botschaft überbrachte gestern Bundesrat Alain Berset. Aus seiner Sicht gewinnen mit der Rentenreform auch die Jungen.



Mit einem beherzten Auftritt vor den Medien hat Sozialminister Alain Berset (SP) gestern den ­Ab­stimmungskampf um die Rentenreform eröffnet. Diese kommt am 24. September an die Urne. Im Namen des Bundesrats warb Berset eindringlich um Zustimmung für die Reform, die er als echten Kompromiss anpries.



Sie sichere das Niveau der Renten und stabilisiere die AHV bis 2030. Berset bemühte sich, die Vorlage zur Schicksalsfrage zu machen, die zeigt, ob die Schweiz bei grossen Projekten noch kompromiss­fähig ist.



Er sprach von einem «Test für die Gesellschaft». Eine Ablehnung würde demnach bedeuten, dass die Gesellschaft den Test nicht bestanden hat.



«Illegale Umverteilung»



Berset verteidigte auch das umstrittenste Element der Reform: die Erhöhung der AHV für Neurentner um 70 Franken im Monat. Der Bundesrat lehnte diese zuerst ab, trägt sie nun aber laut Berset als Kompromiss mit, um der Reform zum Durchbruch zu verhelfen. Dass die Jungen damit über Gebühr be­lastet werden, ­befürchtet der Sozialminister nicht.



Aus seiner Sicht ist die Reform auch für die Jüngeren ein Gewinn. Dies begründete er vor allem damit, dass sie die systemwidrige – laut Berset sogar ­«illegale» – Umverteilung von Jung zu Alt in der 2. Säule eindämmt. Der Chef des Bundesamts für Sozialversicherungen, Jürg Brechbühl, ergänzte, dass auch die Stabilisierung der AHV im ­Interesse der jüngeren Generationen sei.



Was passiert bei Nein?



Berset warnte zudem in dunklen Farben vor den Folgen eines Neins. In diesem Fall drohten in der AHV rasch wachsende Defizite in Milliardenhöhe. Die Renten wären laut dem Bundesrat «nicht mehr garantiert». Dass zügig eine andere Reform nötig wäre, bestreitet niemand. Berset betonte aber, das sei nicht in zwei, drei Jahren möglich. Zuerst müsse man in einem neuen Prozess eine mehrheitsfähige Lösung suchen.



Dass frühere Ideen – etwa ganz simpel die Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie des Frauenrentenalters – eine Mehrheit finden, schliesst er aus. Er glaubt nicht daran, dass solche Vorschläge in Zukunft im Unterschied zu ­früher umsetzbar sind, sobald die Schieflage der AHV akut ist. ­Berset warnte, eine neue Reform werde teurer sein als die jetzige, da die Probleme der Altersvorsorge sich verschärfen würden.