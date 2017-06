SBB: Für 5 Franken in die erste Klasse wechseln

Seit einiger Zeit können die Kondukteure der SBB den Passagieren während der Fahrt für einen Aufpreis von lediglich 5 Franken einen Klassenwechsel offerieren. «Das Zugpersonal kann in eigener Kompetenz je nach Situation mit einem Klassen-Upgrade Kunden spontan begeistern, einmal erste Klasse zu fahren», bestätigt ein SBB-Sprecher einen Bericht der «NZZ am Sonntag». Es gebe keine fixen Strecken für das Angebot; das Zugpersonal könne individuell entscheiden. Der Test dieser Vorgehensweise laufe bis Ende des Jahres.

In der zweiten Klasse kostet eine Fahrt von Burgdorf nach Zürich mit einem Halbtax-Abo 20.50 Franken, in der ersten Klasse bezahlt man dafür 36 Franken. Das sind 15.50 Franken Unterschied. Seit Anfang März jedoch kann das Zugepersonal Passagieren während der Fahrt ein Klassen-Upgrade zum Aufpreis von bloss fünf Franken anbieten, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.

In eigener Kompetenz

Damit sparrt ein SBB-Kunde auf besagter Fahrt zehn Franken. «Das Zugpersonal kann in eigener Kompetenz je nach Situation mit einem Klassen-Upgrade Kunden spontan begeistern, einmal erste Klasse zu reisen», sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig der Zeitung. Der Test läuft bis Ende Jahr.

Für das spontane 1.-Klasse-Upgrade gebe es keine fixen Strecken. Wie oft der Klassenwechsel für fünf Franken bereits angeboten wurde, gibt Ginsig nicht preis. Es seien aber ein paar wenige pro Tag.

«Verlockendes, sympathisches Angebot»

Bei den Konsumentenschützern sorgt das neue Angebot für Kritik. «Fahrkarten des öffentlichen Verkehrs müssen transparent und für jedermann zugänglich sein», sagt Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz, zur «NZZ am Sonntag».

Die Neuerung sorge für weniger Klarheit und zunehmende Intransparenz, sagt sie. Das seien verlockende, sympathische Angebote, die in der Bevölkerung gut ankommen würden. Doch nicht einmal das Personal habe mehr den Durchblick, was eine Fahrt schlussendlich koste.

Eher als Marketing-Aktion

Die SBB hält dagegen, dass die zweite Klasse oft chronisch überlastet sei, während die Komfortklasse unterbelegt sei. Zudem bestehe keine Garantie für ein solches Upgrade, sagt SBB-Sprecher Ginsig: «Dies ist je nach Tageszeit oder Auslastung des Zuges gar nicht möglich und es soll eine Geste sein, Kunden spontan zu verblüffen.»

Die SBB erzielt einen Ertrag von 8 Milliarden Franken. Da dürften die verkauften 5-Franken-Upgrades nur ein Tropfen auf dem heissen Stein sein. Damit sind sie wohl eher als Marketing-Aktion zu werten. (foa)