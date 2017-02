Schlinge um den Jihadisten von Winterthur zieht sich zu

Die Liste der Vorwürfe der Bundesanwaltschaft gegen den mutmasslichen Drahtzieher der Winterthurer Islamistenszene ist lang. S. soll sich dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen und seit 2012 Muslime für den Heiligen Krieg rekrutiert haben. Selber war er im Kriegsgebiet bei Aleppo im Einsatz. Er behauptet, bei einem humanitären Hilfseinsatz – wenn auch teilweise schwer bewaffnet und uniformiert.

S. sitzt seit der Festnahme im Februar 2016 in Untersuchungshaft, die bereits dreimal um drei Monate verlängert wurde. Seine Beschwerden waren stets erfolglos. Auch jetzt: Das Bundesstraf­gericht verlängerte die Haft wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr um weitere drei Monate.

Leben, nicht kämpfen

Am Freitag erschien die Urteilsbegründung der Beschwerdekammer. Darin werden neue Indizien und Zeugenaussagen angeführt, die den italienischstämmigen Konvertiten belasten. Er streitet offenbar nicht ab, ­geplant zu ­haben, mit Frau und Kind nach Syrien zu ziehen. Allerdings nicht, um zu kämpfen, sondern nur, um dort zu leben.

Dem stehen Aussagen seiner einstigen Geliebten gegenüber, die in Deutschland einvernommen wurde. «Dabei sagte sie aus, er sei der Auffassung gewesen, dass man nach Syrien gehen müsse, um dort zu kämpfen», heisst es im Gerichtsbeschluss.

S. habe den IS und auch den «kämpferischen Jihad befürwortet, nicht bloss den inneren». Auf die Frage, ob er im Jihad gekämpft habe oder es zumindest plane, sagte sie: «Ja, weil er davon fest überzeugt ist.» Das Gericht nahm diese Aussagen ernst. S. tat sie als «reine Lügen» ab, weil sie sich «im Schlechten getrennt hätten».

Zudem soll es in der von S. ­gegründeten Kampfsportschule eine muslimische Gruppe gegeben haben, die für den IS trainierte. Dies sagte die Ehefrau eines von S. radikalisierten Syrien-Reisenden. Er bestreitet dies. Eine dritte Zeugin und zeitweilige Bekannte von S. entlastete ihn hingegen.

Strenggläubig sei er, aber wohl kein Befürworter des IS. Das Gericht stufte ihre Aussage aber als nicht sehr glaubwürdig ein. In Whatsapp-Chats hatte S. sie aufgefordert, alle Bilder zu löschen, da sie gegen ihn verwendet werden könnten. In einem anderen Chat rühmte er sich, er habe Leute dazu gebracht, «zu gehen». (Berner Zeitung)