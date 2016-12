«Selbstdisziplin braucht auch Belohnung»

Frau Steiner, welche Vorsätze haben Sie für 2017 gefasst?

Verena Steiner: Ich möchte statt wie bis anhin dreimal mindestens fünfmal wöchentlich meditieren. Das ist allerdings der einfachere Vorsatz. Schwieriger ist wohl mein zweiter Vorsatz, nämlich monatlich zwei Fastentage einzulegen. Aber ich will es unbedingt ausprobieren!

Etwas zweimal im Monat zu tun, ist doch nicht schwieriger, als etwas fünfmal die Woche durchzuziehen?

Doch. Das Meditieren übe ich seit letztem Frühling, und es geht bei diesem Vorsatz lediglich darum, ihm eine höhere Priorität einzuräumen. Ich muss mir nichts Neues angewöhnen. Beim Fasten verhält es sich anders. Ich kann zwar zur Gewichtskontrolle aufs Frühstück verzichten, doch das Kippen des Abendessens ist mir zum Beispiel noch nie gelungen. Es geht bei diesem Vorsatz also darum, tief eingeschliffene Essgewohnheiten für einen Tag aufzugeben.

Viele nehmen sich vor, mehr Sport zu treiben und weniger Stress im Leben zu haben. Weshalb scheitern die meisten schon nach ein paar Wochen?

Oft sind die Vorsätze zu vage oder unrealistisch, es fehlt an Wissen, oder die Umsetzung hat weder in der Agenda noch im Herzen höchste Priorität. Wichtig ist auch, dass man nach einem Fehlschlag genau analysiert, was misslungen ist und was nicht.

Warum?

Dann wird es nämlich interessant: Man weiss dadurch bedeutend besser, was in der nächsten Versuchsrunde geändert werden muss, damit es eher gelingt. Im Misserfolg sind sehr viele spannende Informationen enthalten.

Man soll den Vorsatz also als ­Experiment betrachten?

Genau, nehmen Sie es wie ein spannendes Spiel. Sie sind sozusagen Forscherin und Versuchskaninchen in einem und kommen bei jedem Versuch ein kleines Stück weiter Richtung Ziel.

Und wenn das Kaninchen partout nicht das macht, was der Forscher will?

Dann hat der Forscher das Experiment zu wenig umsichtig konzipiert. Also muss er entweder das Versuchsdesign anpassen oder für eine bessere Motivation des Kaninchens sorgen.

Reicht Motivation als Antrieb denn aus?

Sie ist die Voraussetzung. Je stärker die innere Motivation und damit die Lust, desto grösser ist die Chance auf Erfolg. Es braucht aber auch einen genügend grossen Willen, also eine bewusste Entscheidung, zu handeln. Oder kurz gesagt, es braucht Kopf und Herz, ein beseeltes Wollen.

Wie äussert sich das?

Wenn der Vorsatz der erste Gedanke beim Aufwachen und der letzte Gedanke beim Einschlafen ist – oder zumindest annähernd. Schliesslich geht es letzten Endes darum, etwas ganz Wesentliches für die eigene Identität zu ­schaffen.

Etwas mehr Sport und etwas weniger Stress im Leben ist doch nicht gleich identitäts­verändernd!

Bei genügend sportlicher Betätigung ist es jedoch so. Wenn Sie es fertigbringen, Joggen zu einer guten Gewohnheit zu machen, der Sie wöchentlich mindestens dreimal frönen, werden Sie nicht nur fitter und schneller werden, Sie werden auch eine innere Stärke spüren, in der Psychologie nennt man dies Selbstwirksamkeit. Und spätestens nach der Teilnahme am Frauenlauf werden Sie sich auch als Läuferin fühlen!

In der Theorie klingt das viel­versprechend. Doch was braucht es konkret, um einen Vorsatz durchzuziehen?

Ich habe vorhin von der Doppelrolle von Forscher und Versuchskaninchen gesprochen. Ihre Rolle als neugierige, offene und experimentierfreudige Forscherin ist nun gefragt.

Beschaffen Sie sich möglichst viel Information über das Joggen: Lesen Sie ein, zwei Bücher über das Anfängertraining, schnuppern Sie in Laufmagazinen, fragen Sie joggende Bekannte, warum sie joggen und wie sie es in den Alltag integrieren, suchen Sie im Internet – kurz, ziehen Sie so viele Register, bis die Lust aufs Ausprobieren spürbar wird.

Lust allein reicht kaum. Man muss sehr viel Selbstdisziplin aufbringen . . .

. . . aber nur am Anfang. Und das ist anstrengend, einverstanden. Selbstdisziplin bedeutet, im Hinblick auf ein längerfristiges Ziel auf eine sofortige Belohnung verzichten zu können. Also sich zum Joggen überwinden statt es sich vor dem Fernseher gemütlich machen.

Der Knackpunkt ist nun der: Je höher die Motivation, ­desto leichter fällt diese Überwindung. Deshalb ist es so wichtig, zu Beginn alle Register der Motivation zu ziehen. Wenn dann später das regelmässige Joggen zur ­guten Gewohnheit geworden ist, braucht es kaum noch Überwindung.

Trotzdem: Die Versuchung, am Abend lieber vor dem Fernsehen sitzen zu bleiben, ist gewaltig.

Ja, aber wenn man sich als Mensch und Mitmensch entwickeln will, muss man seine Komfortzone immer wieder verlassen. Aber man darf sich auch nicht überfordern.

Also ab und zu der Versuchung nachgeben?

Selbstdisziplin braucht auch Belohnung. Deshalb plädiere ich nicht für ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Eine halbe Stunde joggen und danach fernsehen. Als Forscherin können Sie das Kaninchen nicht unter Druck setzen, aber Sie können ihm ein paar Tricks beibringen.

Welche Tricks funktionieren bei Stressreduktion?

Hier ist eine geschärfte Selbstwahrnehmung das A und O. Und diese lässt sich üben. Nur wenn man ganz klar spürt, was einen stresst und in welchem Zustand man besonders stressanfällig ist, kann man Gegenmassnahmen ergreifen. Manchmal sind es ganz kleine Dinge, die einen Unterschied machen. Statt sich in einer Warteschlange zu stressen, macht man doch klüger beruhigende Atemübungen.

Stress reduzieren heisst ja auch: Im Alltag auf etwas verzichten.

Ja, besser mit Stress umgehen heisst auch, die Angst, etwas zu verpassen, zu hinterfragen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Was heisst das konkret?

Ist es wirklich so wichtig, dass die Küche am Abend aufgeräumt ist? Muss man diese E-Mail wirklich jetzt gleich beantworten? Für berufstätige Eltern oder gar Alleinerziehende ist Stressreduktion im Alltag natürlich besonders schwierig, und wenn noch der Hang zum Perfektionismus dazukommt, wird es umso schwieriger. Aber vielleicht lässt sich auch für die hektischen Lebensphasen eine Not-to-do-Liste machen.

Sie beschäftigen sich auch mit dem Umgang mit der eigenen Energie. Was genau ist Energie?

Sie lässt sich nicht messen wie Puls oder Körpertemperatur. Es ist die subjektiv wahrgenommene, positive Aktivierung des Organismus. Ich unterscheide dabei drei Ebenen: Auf der physischen Ebene fühlen wir uns körperlich fit und tatkräftig, auf der mentalen Ebene äussert sich die Energie als geistige Flexibilität und hohe Konzentrationsfähigkeit, auf der emotionalen Ebene bedeutet es, dass wir uns lebendig und guter Stimmung fühlen.

Und wo ist der Haken?

Dass viele, insbesondere Vielbeschäftigte, unklug mit ihren Kräften umgehen. Obwohl wir eigentlich alle wissen, dass unsere Energie der Schlüssel zu besserer Leistung und zu mehr Lebensfreude ist. Wenn wir unsere Energien bewusster wahrnehmen, können wir mit ihnen auch kompetenter umgehen. Das kann man lernen. Dann schafft man auch kräftezehrende Lebensphasen bedeutend leichter.

Was entzieht uns Energie?

Situationen, Aufgaben sowie Menschen können Energiezehrer sein. Aber auch die Nichtberücksichtigung von Phasen höherer und tieferer Energie im Tagesablauf, das heisst, das Missachten des inneren Rhythmus, kostet Energie.

Aber wie soll man den stressigen Alltag in Einklang mit dem inneren Rhythmus bringen?

Zum Beispiel, indem wir wann immer möglich für viel Regelmässigkeit sorgen, sei es mit den Schlafenszeiten oder sei es untertags mit Aktivität und Pausen. Wenn wir dazu noch die paar Stunden mit dem höchsten Energiepegel konsequent für die anspruchsvollsten und unangenehmsten Aufgaben nutzen und Routinearbeit wie zum Beispiel Mails bearbeiten auf die weniger wachen Stunden legen, sind wir spürbar produktiver.

Sie plädieren auch für mehr Mut zur Langeweile.

Ja, besonders bei Vielbeschäftigten. Unser Hirn muss auch mal pausieren können von den vielen Inputs. Die Gedanken sollen ab und zu auf Freilauf schalten können. Deshalb schaden ein langweiliger Abend, ein langweiliger Sonntag, aber auch eine langweilige Tätigkeit oder stets dieselbe Runde joggen überhaupt nicht – im Gegenteil.

Nach einer solchen Pause ist das Hirn umso kreativer und produktiver. Hinzu kommt noch ein anderer Aspekt, der genauso wichtig ist: Wann, wenn nicht in solchen Mussestunden nimmt man sich Zeit, mehr in die Tiefe zu gehen und über sich selbst und über die eigene Lebensführung nachzudenken?

Nehmen Sie sich selbst diese Zeit?

Ja, gezwungenermassen, denn ich habe äusserst schmerzhafte Jahre hinter mir. Mein Mann ist vor dreieinhalb Jahren in den Bergen tödlich verunglückt, und ich dachte lange, ich könne nie mehr ein Buch schreiben. Denn Schreiben ist für mich eine ein­same Angelegenheit. Ich muss mich dabei von meinem Umfeld zurückziehen, um mich voll ins Manuskript versenken zu können.

Als mein Mann noch lebte, ging das wunderbar, seine Anwesenheit reichte völlig aus. Ohne meinen Mann fürchtete ich jedoch die Einsamkeit beim Rückzug, obwohl ich an sich gerne allein bin. Ich musste lernen, mit der ganzen Situation umzugehen.

Wie ist es Ihnen gelungen?

Ich habe viel zu Themen wie Trauer und Einsamkeit und später auch über Glück und Lebensfreude gelesen und dabei viel gelernt. So bin ich zum Beispiel aufs Meditieren gekommen. Das Meditieren hilft mir, auch in Zeiten des Rückzugs, mich mit der Welt verbundener zu fühlen.

Wie meinen Sie das?

Wenn ich am Morgen allein joggen gehe und die Landschaft auf mich wirken lasse, habe ich das Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein. Es entsteht eine Art Resonanz zwischen mir und der Welt, ich fühle mich aufgehoben. Deshalb will ich noch regelmässiger meditieren. Jetzt muss ich bloss aufpassen, dass ich diesen einfacheren Vorsatz nicht auf die leichte Schulter nehme – dass sich sozusagen Versuchskaninchen Nummer zwei nicht vernachlässigt fühlt und am Ende noch schlappmacht.

(Berner Zeitung)