Ski-Asse befeuern Bündner Spiele

Am Montag starten die alpinen Skiweltmeisterschaften in St. Moritz mit der Eröffnungsfeier im Kulm-Park. Dessen historischer Country-Club wurde rechtzeitig dafür herausgeputzt. Er ­erinnert an die gloriosen Zeiten von 1928 und 1948, als das Engadin die Olympischen Winterspiele ausrichtete.

Mitten im aktuellen sportlichen Spektakel, am Tag der Damenabfahrt, stimmen die Bündnerinnen und Bündner wieder einmal darüber ab, ob sie den Grossanlass 2026 ein drittes Mal in ihre Berge holen wollen. Al­lerdings sind die Olympischen ­Winterspiele mittlerweile ein Riesending; im Vergleich zu den Skiweltmeisterschaften je nach Parameter 6- bis 10-mal grösser.

Zum Inbegriff des Grössenwahns wurde vor drei Jahren der russische Kurort Sotschi. Dort buhlten 2873 Athleten um 98 Medaillensätze. 25'000 Freiwillige wirkten mit. Die Kosten stiegen auf astronomische 51 Milliarden Dollar.

Renitente Bündner

Bilder fesselnder Skirennen am Tag der Abstimmung dürften also willkommen sein. Denn die Stimmbevölkerung ist gegenüber der Euphorie von Tourismusdirektoren, Sportfunktionären und vorab bürgerlichen Politikern eher immun. Beim Versuch im Jahr 2013, als es um die Kandidatur für 2020 ging, erteilte sie den Promotoren an der Urne einen Korb: 52,7 Prozent sagten Nein. Beim vorletzten Mal im Jahr 1980 waren es gar 77 Prozent.

Die Stimmbevölkerung ist gegenüber der Euphorie von Tourismusdirektoren, Sportfunktionären und vorab bürgerlichen Politikern eher immun.

Die Bündner Regierung baut, unterstützt vom Parlament, ihre Zuversicht auf die neue Agenda 2020 des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). «Das IOC will stärker Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der Austragungsorte», sagt Volkswirtschaftsdirektor Domenic Parolini (BDP). «Weisse Elefanten», wie Infrastrukturleichen auch genannt werden, sollten also keine mehr entstehen.

Angesichts der gegenüber 2013 noch stärker darbenden Wirtschaft betrachtet Parolini die Kandidatur als «enorme Chance». Das Gesamtbudget für die Ausrichtung der Spiele belaufe sich auf 1,65 Milliarden Franken, die jedoch nicht auf Bündner Schultern lasten sollten. Allerdings sind die Kosten für Neubauten und die öffentliche Sicherheit darin nicht enthalten, wie er einräumt.

Die Spiele sind dezentral konzipiert. Vier von neun Orten befinden sich in anderen Kantonen, unter anderem in Zürich. Am 12. Februar geht es vorerst um den Projektierungskredit von 25 Millionen. Die Bündner müssten gemäss Abstimmungsbotschaft davon nur 9 Millionen bezahlen. Den Rest berappen Swiss Olympic und der Bund.

Zürcher zeigen kalte Schulter

Je weiter vom Zentrum des Geschehens entfernt, desto reservierter ist die Stimmung gegenüber der Bündner Kandidatur. Aus der Stadt Zürich, von den Bündnern kurzerhand ins Konzept eingebunden, sandten die Regierung wie auch das Parlament klare Signale nach Chur: Zürich will nicht Host-City werden, allenfalls würde man die Sportanlagen zur Verfügung stellen – gegen Bezahlung. Im Bündnerland kam diese Botschaft zu ungelegener Zeit. Aber Parolini will kein Öl ins Feuer giessen und meint darum bloss: «Wir nehmen das zur Kenntnis.»

Propaganda übertönt Skepsis

Im Gegensatz zu Zürich hat sich der Bundesrat im Dezember grundsätzlich positiv zu einer Schweizer Kandidatur geäussert. Die Sportwelt ist sowieso be­geistert. Laut Swiss Olympic wünschen sich 96 Prozent der ­befragten Verbände, dass die Schweiz die Spiele organisiere, 80 Prozent halten 2026 für den richtigen Zeitpunkt.

Swiss Olympic zitiert zwar keines der aktuellen Ski-Asse. Aber Altstar Didier Cuche wirft sein Gewicht als Mitglied der Taskforce in die Waagschale: «Die Olympischen Spiele sind eine enorme Inspirationsquelle. Ich stelle mit Freude fest, dass die Entscheidungsträger des Schweizer Sports ebenso begeistert von der Idee sind wie ich.»

Je weiter vom Zentrum des Geschehens entfernt, desto reservierter ist die Stimmung gegenüber der Bündner Kandidatur.

Seit Wochen wird im Bündnerland auf allen Kanälen geworben für die Kandidatur. Die «Südostschweiz» als dominierende Stimme im Kanton hat sich auf die Seite der Befürworter geschlagen. Hartnäckiger Skeptiker ist SP-Grossrat Jon Pult. Er reibt den Schönrednern wissenschaftliche Studien vergangener finanzieller Desaster solcher Grossprojekte unter die Nase.

Auch Daniel Müller-Jentsch von der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse zweifelt am langfristigen volkswirtschaftlichen Nutzen. Sein Fazit: zu viele Investitionen in überdimensionierte Infrastruktur, und der Werbeeffekt verpufft rasch. Er rät den Bündnern, sich stattdessen auf den Strukturwandel zu konzentrieren. Avenir Suisse stellt nächste Woche eigene Ideen zur Bewältigung der Krise in Berggebieten vor.

Dann bliebe noch Sitten 2026

Sollte das Bündner Stimmvolk solchen Stimmen Gehör schenken, ist das olympische Feuer im Bündnerland gelöscht. Dann verbleibt noch eine Schweizer Kandidatin im Rennen, Sitten 2026. Im Unterschied zum Kanton Graubünden sind dort offiziell vier Kantone an Bord. Neben dem Wallis sind dies die Waadt, Freiburg und Bern. Weil sie den Projektkredit auf mehr Schultern verteilen, können die Regierungen in eigener Kompetenz entscheiden und kommen vorerst um Volksabstimmungen herum.

Die Bündner müssen den Kredit aber vom Stimmvolk absegnen lassen. (Berner Zeitung)